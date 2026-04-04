ريال مدريد يحسم تجديد عقد أنطونيو روديجير لموسم إضافي

توصل نادي ريال مدريد الإسباني ، إلى اتفاق مع مدافعه الألماني أنطونيو روديجير يقضي بتمديد عقده لموسم إضافي، ليواصل اللاعب مشواره مع الفريق حتى صيف 2027.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الموندو" الإسبانية، فقد حسم الطرفان الاتفاق بشكل نهائي، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على استقرار الخط الخلفي، خاصة بعد الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب هذا الموسم.

وجاء قرار التجديد بعد اعتماد الجهاز الفني على روديجير بشكل أساسي، حيث أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في التشكيلة، ما دفع النادي للتحرك مبكراً لضمان استمراره.

وخلال الموسم الحالي، شارك المدافع الألماني في 18 مباراة بقميص ريال مدريد، تمكن خلالها من تسجيل هدف وصناعة آخر، مؤكداً أهميته داخل الفريق.