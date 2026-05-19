لخلافات الجيرة .. تفاصيل مشاجرة الأسلحة البيضاء في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء والصدادات المعدنية بين عدد من الأشخاص بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 مايو الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول (5 أشخاص) ، وطرف ثان : (شخصين ، سيدتين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة ، لخلافات بينهم حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وصدادات معدنية.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – 2 صدادة معدنية "المستخدمين فى التعدى") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.