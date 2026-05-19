مريض نفسي.. ضبط شخص لقيامه بممارسة البلطجة في سوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة تجاه المواطنين وإحداث تلفيات بإحدى السيارات بإستخدام عصا خشبية بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد مالك السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) وبإستدعائه وبسؤاله قرر بأن الواقعة منذ حوالى 5 شهور وعدم تحريره محضر بالواقعة لكون المتهم معروف لدى الأهالى بالمنطقة محل سكنه بأنه مريض نفسى وإتهمه بإحداث تلفيات بالسيارة خاصته.

أمكن ضبط المشكو فى حقه "الظاهر بمقطع الفيديو" (مقيم بذات الدائرة) ، وبحوزته (عصا خشبية "المستخدمة فى التعدى") ، وبإستدعاء شقيقه (عامل- مقيم بذات الدائرة) وبسؤاله قدم ما يفيد بمعاناة شقيقه من إضطراب نفسى تلقيه العلاج اللازم فى هذا الشأن.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.