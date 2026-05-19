كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي فى القطاع العقاري؟

أحمد عبد القوى

يشهد القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في آليات العمل، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل عمليات التخطيط والتصميم وتحليل البيانات، بما يساهم في تسريع اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المشروعات.

ويؤكد خبراء القطاع أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تكنولوجية، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير المشروعات العقارية، بداية من دراسة السوق وتحليل احتياجات العملاء، وصولًا إلى تصميم الوحدات وإدارة المشروعات وتشغيلها.

وفي هذا السياق، صرح  المهندس أيمن فتحي حسين، الخبير العقارى ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية الكبرى إن جميع شركات العقارات  حاليا تضع نصب أعينها أن  تعمل بأنظمة تكنولوجية حديثة، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لدعم القرارات الاستثمارية داخل القطاع العقاري وغيره من القطاعات المختلفة.

وأضاف فى تصريح خاص أن استخدامات الذكاء الاصطناعي أصبحت تدخل بصورة واضحة في الأعمال المعمارية والتصميمات الهندسية، موضحًا أن المطور العقاري أصبح قادرًا على تنفيذ تصورات أكثر دقة وسرعة من خلال التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد في إعداد نماذج وتصميمات معمارية متعددة وفق احتياجات المشروع، بما يختصر الوقت ويمنح المطور مرونة أكبر في اختيار الشكل النهائي للمباني والواجهات.

ويرى متخصصون أن مستقبل السوق العقارية سيتجه بشكل أكبر نحو المدن الذكية والمباني المعتمدة على الأنظمة الرقمية، خاصة مع تزايد الاعتماد على تحليل البيانات والتكنولوجيا الحديثة في إدارة الأصول العقارية وتحسين تجربة العملاء.

كما تساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في توقع اتجاهات السوق، ودراسة المناطق الأكثر جذبًا للاستثمار، إلى جانب المساعدة في إدارة استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل داخل المشروعات العقارية الحديثة.

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة
ازالة تعدي
بيطري الشرقية
