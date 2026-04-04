فرج عامر يوضح موقف إمام عاشور الصحي ومستقبله مع الأهلي

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “امام عاشور لم يكتمل شفاءة بنسبة ١٠٠٪ من الوعكة الصحية الاخيرة التي ألمت به ولذلك لا يلعب المباراة بالكامل ولا يلعب بنفس مستواة السابق ، ومازال عندة اثار فيروس A”.

وتابع: “واعتقد ان الأهلي لن يتركة يرحل آخر الموسم ، وفي حالة اصراره على الرحيل الأهلي لن يقبل الأهلي أقل من 10 مليون دولار ، أمام عاشور في حالة اكتمال لياقته الصحية والبدنية هو أفضل لاعب في مصر حاليا”.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى من منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري