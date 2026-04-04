عامر العمايرة يتساءل عن سر تمسك الأهلي بالحكام الأجانب أمام فريقين

أثار خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة التساؤل بعد موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي لاستقدام حكام أجانب لمباراته ضد بيراميدز ثم الزمالك.

وتساءل عامر العمايرة: “لماذا لم يطلب ناديي الزمالك وبيراميدز حكامًا أجانب لمباراتهم مع بعضهم البعض؟

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى من منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري