سيراميكا كليوباترا: مبادئنا لا تتغير.. ومجلس الزمالك لم يتعامل باحترافية

شن أحمد جلال، مدير المنظومة الإعلامية بنادي سيراميكا كليوباترا، هجومًا قويًا على مجلس إدارة نادي الزمالك بعد بيانه الأخير.

وقال جلال، في تصريحات مع كريم رمزي على راديو “ميجا اف ام”: “حالة من الاندهاش والتعجب من بيان نادي الزمالك بشأن الحصة المخصصة من التذاكر إلى نادي الزمالك”.

وأضاف: “أرسلنا خطابات إلى رابطة الأندية وشركة تذكرني بشأن منح حصة سيراميكا كليوباترا إلى جماهير نادي الزمالك قبل مباراة الفريقين غدا”.

وتابع: "مجلس الزمالك لم يتعامل بشفافية واحترام تقديرا لمجهودات نادي سيراميكا كليوباترا، وبيان مجلس الزمالك يعني أنهم لم يتعاملون باحترافية".

وواصل: “مبادئ سيراميكا كليوباترا لا تتغير ولسنا بـ100 كلمة، وفور موافقة محمد أبو العينين على منح حصة سيراميكا إلى نادي الزمالك تم إرسال خطابات إلى رابطة الأندية وشركة تذكرتي”.