ربع نهائي كأس العالم لتنس الطاولة.. الغندور يشيد بـ هنا جودة

أكد الإعلامي خالد الغندور على أهمية احتفاء المصريين بإنجاز اللاعبة هنا جودة، لاعبة النادي الأهلي، بعد وصولها إلى ربع نهائي كأس العالم لتنس الطاولة، لتصبح أول مصرية وعربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز في التاريخ.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “لابد ان يحتفي و يحتفل و يهتم كل مصري بإنجاز هنا جودة لاعبة النادي الأهلي و وصولها لربع نهائي كاس العالم لتنس الطاولة كأول مصرية و عربية و افريقية في التاريخ".

تستعد هنا جودة المصنفة رقم 28 عالميا لمواجهة الصينية سون يانجيشا المصنفة الأولى على العالم في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم

وحققت هنا جودة الفوز في دور الـ 16 أمام الفرنسية جيا يوان بنتيجة 4 أشواط مقابل 3.

وتأهلت هنا المصنفة الـ 26 على العالم لمواجهة الصينية صن ينجشا في ربع النهائي، وستقام المباراة غدا السبت.