برلماني: «الدلتا الجديدة» مشروع دولة يعيد صياغة مستقبل الاقتصاد والزراعة

أشاد النائب محمد دخيل الجراري، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع «الدلتا الجديدة»، مؤكدًا أن ما تضمنته من رسائل وأرقام يعكس حجم الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح “الجراري”، في تصريح صحفي له اليوم، أن المشروع يُعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تستهدف إعادة رسم الخريطة الزراعية في مصر، من خلال إنشاء مجتمعات إنتاجية جديدة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية في الزراعة والري، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن إعلان الرئيس عن حجم الاستثمارات التي تصل إلى نحو 800 مليار جنيه، إلى جانب مشاركة مئات الشركات من القطاع الخاص، يؤكد أن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

وأضاف محمد الجراري. أن مشروع «الدلتا الجديدة» لا يقتصر على التوسع الزراعي فقط، بل يمثل مشروعًا تنمويًا متكاملًا يشمل بنية تحتية ضخمة من شبكات طرق ومحطات مياه ومرافق حديثة، وهو ما يمهد لإنشاء مراكز عمرانية وصناعية جديدة تدعم خطط الدولة للتوسع الأفقي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد “نائب مطروح” أن حديث الرئيس عن حجم التحديات التي واجهت المشروع وكيفية تجاوزها يعكس قوة الإرادة السياسية للدولة وقدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة في وقت قياسي، رغم ما تتطلبه من جهود وتنسيق واسع بين مختلف مؤسسات الدولة.

واختتم النائب محمد دخيل الجراري تصريحه بالتأكيد على أن مشروع «الدلتا الجديدة» يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وخطوة مهمة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيًا إلى استمرار دعم هذه المشروعات باعتبارها استثمارًا مباشرًا في مستقبل الأجيال القادمة.