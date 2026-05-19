قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
حبس نجل أحمد حسام ميدو 7 أشهر وتغريمه بسبب المخالفات المرورية
وفاة الفنان علي سيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: «الدلتا الجديدة» مشروع دولة يعيد صياغة مستقبل الاقتصاد والزراعة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب محمد دخيل الجراري، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع «الدلتا الجديدة»، مؤكدًا أن ما تضمنته من رسائل وأرقام يعكس حجم الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.

مشروع الدلتا الجديدة 

وأوضح “الجراري”، في تصريح صحفي له اليوم، أن المشروع يُعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تستهدف إعادة رسم الخريطة الزراعية في مصر، من خلال إنشاء مجتمعات إنتاجية جديدة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية في الزراعة والري، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن إعلان الرئيس عن حجم الاستثمارات التي تصل إلى نحو 800 مليار جنيه، إلى جانب مشاركة مئات الشركات من القطاع الخاص، يؤكد أن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية متكاملة تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

افتتاح مشروع الدلتا الجديدة 

وأضاف محمد الجراري. أن مشروع «الدلتا الجديدة» لا يقتصر على التوسع الزراعي فقط، بل يمثل مشروعًا تنمويًا متكاملًا يشمل بنية تحتية ضخمة من شبكات طرق ومحطات مياه ومرافق حديثة، وهو ما يمهد لإنشاء مراكز عمرانية وصناعية جديدة تدعم خطط الدولة للتوسع الأفقي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد “نائب مطروح” أن حديث الرئيس عن حجم التحديات التي واجهت المشروع وكيفية تجاوزها يعكس قوة الإرادة السياسية للدولة وقدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة في وقت قياسي، رغم ما تتطلبه من جهود وتنسيق واسع بين مختلف مؤسسات الدولة.

واختتم النائب محمد دخيل الجراري تصريحه بالتأكيد على أن مشروع «الدلتا الجديدة» يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وخطوة مهمة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيًا إلى استمرار دعم هذه المشروعات باعتبارها استثمارًا مباشرًا في مستقبل الأجيال القادمة.

مشروع الدلتا مشروع الدلتا الجديدة مجلس النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

اورمان الشرقية

أورمان الشرقية تكثف استعداداتها لـ"عيد الأضحى" بنحر 50 عجلًا بمجزر الإبراهيمية

جانب من المضبوطات

تموين الشرقية يضبط 5.5 طن مخللات فاسدة و 26ألف لتر وقود مجهولة المصدر

ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان

أبطال فيلم FJORD يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان كان

بالصور

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد