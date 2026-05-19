صحة النواب تبدأ مناقشة طلبات إحاطة لسرعة إنهاء المنشآت الطبية المتعثرة

بدأت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، سلسلة اجتماعات مكثفة عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلبات إحاطة وموضوعات حيوية تخص القطاع الصحي في محافظات الصعيد، حيث تتصدرت ملفات محافظة سوهاج المداولات وبخاصة قرار إلغاء تبعية مستشفى سوهاج التعليمي، إلى جانب بحث أسباب تأخر تنفيذ مستشفى البلينا المركزي، وإغلاق مستشفى أخميم لإعادة البناء، ومتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى علاج الإدمان ببلصفورة، وتحويل مستشفى طما المركزي إلى مستشفى عام.

كما تفتح اللجنة ملف الخدمات الطبية بمحافظة المنيا، حيث يناقش النواب آليات رفع كفاءة وتطوير الخدمات بمركز وبندر ملوي، وأزمة غياب أماكن ونواقص أدوية التأمين الصحي بالمركز، بالإضافة إلى بحث احتياج مستشفى ملوي التخصصي لجهاز ميكروسكوب جراحة المخ والأعصاب وزيادة أسرة العناية المركزة للأطفال، علاوة على مناقشة طلبات تحويل مستشفى صفط الخمار إلى مستشفى مركزي، وإحلال وتجديد مستشفى الرمد بسمالوط، وإنشاء وحدة قسطرة للقلب بمستشفى جراحات اليوم الواحد لتعويض غياب أقسام القلب بالمحافظة.

ويشهد الاجتماع مواجهة موسعة بشأن الأزمات الصحية بمحافظة قنا، وفي مقدمتها تعثر وتوقف تشغيل عدد من المستشفيات العامة أو خروجها جزئياً من الخدمة، وتأخر المستحقات المالية للعاملين بمستشفى قنا التخصصي، فضلاً عن بحث قلة أسرة العناية المركزة بالمحافظة، وتدني الخدمات بمعهد أورام قنا، وعدم وجود مشرحة بمستشفى أبو تشت، بجانب متابعة مشروعات إحلال مستشفى دشنا المركزي والتشغيل الفعلي لمستشفى تكاملي حجازة بقوص واستئناف العمل بوحدة حاجر دنفيق بنقادة.

ومن جانبه، شدد الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، على ضرورة تقديم الصحة جداول زمنية واضحة ومحددة لإنهاء كافة المشروعات الصحية المتعثرة في الصعيد وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، مؤكداً أن اللجنة لن تتوانى عن متابعة هذه الملفات ميدانياً لضمان تقديم خدمة طبية لائقة ترفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبي احتياجاتهم الأساسية.