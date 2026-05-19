قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
د. نهلة الصعيدي : منحة الإمام الطيب انطلاقة جديدة لتمكين القيادات النسائية
الداخلية: ورش تدريبية لمواجهة أشكال حروب الجيلين الرابع والخامس | صور
أي رقم يطلب.. ليفربول يفتح خزائنه لخليفة صلاح | ما القصة؟
حريق يلتهم 3 هناجر في شبرامنت خلف فيلا حسن حمدي.. صور
سيراميكا كليوباترا: نكن كل احترام وتقدير لجماهير الزمالك لكن ما فعله مجلس الإدارة غير احترافي
المتهم ابنه من زوجة أخرى.. كشف حقيقة اختطاف مريض نفسي داخل سيارة في القاهرة
سيراميكا كليوباترا: لن نقيم ممرًا شرفيًا للزمالك حال تتويجه بالدوري المصري
بالمستندات.. سيراميكا كليوباترا يكشف عن الخطابات الرسمية لمنح حصة تذاكر النادي لجماهير الزمالك
أخبار التوك شو| أسعار اللحوم في الأسواق اليوم وأفضل طريقة للتسوية.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
خطاب رسمي من سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة التنازل عن حصة التذاكر للزمالك
الصحة: إعداد الخطة الوطنية للتكيف الصحي مع تغير المناخ
تضمن مغالطات عدة.. حماس تنتقد ما ورد في تقرير مجلس السلام بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مصر ثابتة على موقفها الداعم لوحدة ليبيا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية

النائب علاء الحديوي
النائب علاء الحديوي
حسن رضوان

أكد النائب علاء الحديوي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل دورها التاريخي والثابت في دعم وحدة الدولة الليبية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأمن القومي المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأشار الحديوي، في تصريحات صحفية تعليقًا على استقبال مجلس النواب للمستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له خلال الجلسة العامة، إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات المصرية الليبية، وتؤكد استمرار التنسيق السياسي والبرلماني بين القاهرة وطرابلس في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر كانت ولا تزال داعمة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها، ودعم المؤسسات الوطنية الشرعية، وفي مقدمتها مجلس النواب الليبي باعتباره الممثل الشرعي للشعب الليبي الشقيق.

وأضاف الحديوي أن القيادة السياسية المصرية تتحرك برؤية واضحة تجاه الملف الليبي تقوم على احترام إرادة الشعب الليبي، ورفض أي تدخلات خارجية تهدد وحدة الدولة أو تعرقل جهود التسوية السياسية،

وشدد على أن استقرار ليبيا يمثل امتدادًا مباشرًا لاستقرار الأمن القومي المصري والعربي.

وثمّن النائب علاء الحديوي الجهود الوطنية التي يبذلها المستشار عقيلة صالح لدفع مسار الحل السياسي والحفاظ على وحدة الدولة الليبية،

وأكد أهمية استكمال المسار الدستوري وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات.

كما شدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار الكامل وتهيئة المناخ المناسب للحل السياسي الشامل.

واختتم الحديوي تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الليبية ستظل نموذجًا للتعاون والأخوة العربية، وأن البرلمان المصري سيواصل دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب الليبي الشقيق.

علاء الحديوي الدولة الليبية الوطنية الشرعية النائب علاء الحديوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

مجلس النواب

مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحكومة: الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا يستند إلى اعتبارات فقهية ونفسية

ترشيحاتنا

حلمي عبد الباقي

مخالفات مالية وإدارية.. نقابة المهن الموسيقية ترد على حلمي عبد الباقي

شاليمار شربتلي وخالد يوسف

شكرا للقضاء المصري.. أول تعليق من شاليمار شربتلي بعد تأييد حبس عمر زهران سنة

دنيا عبد الله

دنيا صلاح عبد الله تجسد شخصية مصممة ديكور في مسلسل آخر شقة فوق

بالصور

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت
أطباء يحذرون من مشروب منتشر يوميًا يرهق الكبد بصمت

أورمان الشرقية تكثف استعداداتها لـ"عيد الأضحى" بنحر 50 عجلًا بمجزر الإبراهيمية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد