نائب: مصر ثابتة على موقفها الداعم لوحدة ليبيا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية

أكد النائب علاء الحديوي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل دورها التاريخي والثابت في دعم وحدة الدولة الليبية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأمن القومي المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأشار الحديوي، في تصريحات صحفية تعليقًا على استقبال مجلس النواب للمستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له خلال الجلسة العامة، إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات المصرية الليبية، وتؤكد استمرار التنسيق السياسي والبرلماني بين القاهرة وطرابلس في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر كانت ولا تزال داعمة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها، ودعم المؤسسات الوطنية الشرعية، وفي مقدمتها مجلس النواب الليبي باعتباره الممثل الشرعي للشعب الليبي الشقيق.

وأضاف الحديوي أن القيادة السياسية المصرية تتحرك برؤية واضحة تجاه الملف الليبي تقوم على احترام إرادة الشعب الليبي، ورفض أي تدخلات خارجية تهدد وحدة الدولة أو تعرقل جهود التسوية السياسية،

وشدد على أن استقرار ليبيا يمثل امتدادًا مباشرًا لاستقرار الأمن القومي المصري والعربي.

وثمّن النائب علاء الحديوي الجهود الوطنية التي يبذلها المستشار عقيلة صالح لدفع مسار الحل السياسي والحفاظ على وحدة الدولة الليبية،

وأكد أهمية استكمال المسار الدستوري وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات.

كما شدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار الكامل وتهيئة المناخ المناسب للحل السياسي الشامل.

واختتم الحديوي تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الليبية ستظل نموذجًا للتعاون والأخوة العربية، وأن البرلمان المصري سيواصل دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعب الليبي الشقيق.