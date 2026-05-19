أخبار التوك شو| أبو العينين: استقرار ليبيا جزء من أمن مصر.. أحمد موسى: نريد قانونا يحمي الأسرة المصرية

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار والملفات المهمة التي تناولتها برامج التوك شو، حيث تم تسليط الضوء على عدد من القضايا المحلية والدولية البارزة، وتنوعت التغطيات بين تصريحات مسؤولين وتحليلات إعلامية وموضوعات خدمية تهم المواطنين.

وفيما يلي أبرز ما جاء في البرامج التلفزيونية خلال تلك الفترة:

رسائل مصرية حاسمة لدعم ليبيا.. أبو العينين: استقرار الدولة الليبية جزء من أمن مصر القومي

أكد النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت حضور المستشار عقيلة صالح، أن العلاقات المصرية الليبية تمتد عبر التاريخ، وترتكز على روابط قوية بين الشعبين، مشددًا على أن أمن ليبيا واستقرارها يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي المصري، وهو ما يفسر موقف مصر الداعم للدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية على مدار السنوات الماضية.



أحمد موسى: نبحث عن قانون يحقق التوازن ويحمي الأسرة المصرية

شهدت حلقة برنامج على مسئوليتي على شاشة قناة صدى البلد نقاشًا موسعًا حول مشروعات قوانين الأسرة الجديدة، في ظل حالة الجدل الدائرة داخل الشارع المصري بشأن عدد من البنود المطروحة، والتي تمس العلاقة بين الزوجين وحقوق الأبناء بعد الانفصال.

وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه الحلقة، أن الهدف الأساسي من مناقشة هذه القوانين هو الوصول إلى صيغة متوازنة تحافظ على استقرار الأسرة المصرية وتراعي مصلحة جميع الأطراف، مشددًا على أهمية وجود توافق مجتمعي حقيقي قبل إقرار أي تعديلات جديدة.



عمرو أديب عن التوسع باستخدام الطاقة الشمسية: يغير الحياة في مصر

علق الإعلامي عمرو أديب، على موضوع استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل، والتوسع في استخدام هذا النوع من الطاقة، قائلا :"خبر يغير الحياة في مصر".

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن :"انهاردة طلع خبر هيغير الحياة في مصر.. نتسأل ليه لم نستخدم الطاقة الشمسية في بيوتنا.. كل البلاد اللي حولينا نستخدمها.. ومحدش عارف ليه مش موجود في مصر.. عندنا كل الطاقة البديلة في مصر ومصصم تشتغل بالأحفوري.. فرصة ضائعة من 30 و40 سنة".



جدل قوانين الأسرة يتواصل.. رئيس لجنة إعداد المشروع يكشف تفاصيل جديدة وموقف الأزهر

كشف المستشار عبد الرحمن محمد عن ملامح مهمة داخل مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدًا أن باب “الولاية على النفس” يُعد من أكبر أبواب القانون، إذ يضم نحو 171 مادة من إجمالي ما يقرب من 355 مادة يتضمنها المشروع بالكامل.

وخلال ظهوره ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، أوضح أن اللجنة المكلفة بإعداد القانون اعتمدت على خبرات عملية وقضائية ممتدة في ملفات الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن المشروع تضمن حلولًا قانونية لمسائل متكررة داخل المحاكم لم تكن القوانين الحالية تقدم لها معالجة واضحة.

عباس شومان: الأزهر لم يطلع على مشروع قانون الأسرة أو يوضح رأيه فيه

علق الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على البيان الذي أصدره الأزهر بشأن مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدًا أن الأزهر لم يتسلم حتى الآن مشروع القانون، ولم يُبد رأيه فيه.

وقال الدكتور عباس شومان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أريد أن أوضح أن الأزهر الشريف شكل لجنة من العلماء والفقهاء بمشاركة المجلس القومي للمرأة وجهات قضائية، وعملنا عامًا كاملًا، ورأى الأزهر من خلال تواجده في المجتمع أن هذه الأفكار ستحسن أوضاع الأسرة، وقدم المشروع للجهات المعنية، ومن ثم لم نعرف عنه شيئًا، وما قدمه الأزهر ليس قانونًا بل يقبل الإضافة والتعديل، ومشروع القانون لم يُرسل للأزهر حتى الآن".

الحمصاني: توجيهات من مجلس الوزراء بترشيد الإنارة في لوحات الإعلانات

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرارات الترشيد التي تم إقرارها في بداية الحرب على ايران كان من ضمنها توفير الطاقة في أعمدة الانارة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التعليمات إطفاء لوحات الإعلانات، مشيرا إلى أن سيتم متابعة هذا الأمر والتعامل معه بلاشك.



منذ 8 سنوات.. الكهرباء يكشف مفاجأة عن استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل

كشف المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل جديدة بشأن التوجيهات بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المنازل.

وقال المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المنازل يتم تطبيقه في مصر منذ عام 2018، مضيفا أنه تم مؤخرا الدفع نحو لهذا الأمر، وخاصة في ظل الظروف الحالية.

اتحاد أصحاب المعاشات: انفراجة تدريجية في أزمة صرف المعاشات واستمرار حل مشكلات السيستم

أكد إبراهيم أبو عطا، أمين اتحاد أصحاب المعاشات، أن عددًا كبيرًا من أصحاب المعاشات كانوا يواجهون مشكلات منذ شهر فبراير الماضي، إلا أنه تم التأكيد على حدوث انفراجة تدريجية في الأزمة خلال الفترة الأخيرة.

وقال إبراهيم أبو عطا، أن عمليات صرف المعاشات بدأت تتحسن بشكل ملحوظ، مع وجود بوادر لحل المشكلات المرتبطة بنظام "السيستم" الذي تسبب في تعطيل بعض الإجراءات سابقًا.

استخدام الفراخ النافقة في أعلاف الأسماك يهدد صحة الإنسان

حذر الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، من مخاطر استخدام الدواجن النافقة في تصنيع أعلاف الأسماك، مؤكدًا أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية.

وأوضح أن بعض المزارعين أو تجار الأعلاف يلجأون أحيانًا لتحويل الدواجن النافقة إلى أعلاف للأسماك، مشيرًا إلى أن المخاطر تكمن في حال كانت الدواجن تحمل فيروسات أو بكتيريا معدية.

تغير المناخ: ارتفاع أسعار الطماطم مرتبط بتقلبات الطقس والتغيرات المناخية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن التغير المناخي لن يحدث مشكلة على المزارع، لكنه يسبب تأثيرات واضحة على المحاصيل الزراعية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، موضحًا أن التذبذب في درجات الحرارة يؤدي إلى تساقط العقد والأزهار وانتشار الأمراض في النباتات.

أوضح “فهيم”، أن أكثر المحاصيل التي تأثرت كانت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتوالي الموجات الحرارية، وهو أمر غريب عن مناخ ربيع مصر.