أستاذ أمراض دواجن: استخدام الفراخ النافقة في أعلاف الأسماك يهدد صحة الإنسان

حذر الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، من مخاطر استخدام الدواجن النافقة في تصنيع أعلاف الأسماك، مؤكدًا أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية.

وأوضح مصطفى بسطاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مع أن بعض المزارعين أو تجار الأعلاف يلجأون أحيانًا لتحويل الدواجن النافقة إلى أعلاف للأسماك، مشيرًا إلى أن المخاطر تكمن في حال كانت الدواجن تحمل فيروسات أو بكتيريا معدية.

وقال مصطفى بسطاوى: «هذا يزيد من وبائية المشاكل المرضية، كأنني أساعد الفيروس على التكاثر والنمو»، مشيرًا إلى أن الأسماك التي تتغذى على هذه الدواجن قد تصبح مصدر عدوى للبشر، مضيفًا: «المواطن لا يعرف ويجهل ما يحدث، لذا يجب توخي الحذر من استغلال الدواجن النافقة في تصنيع الأعلاف، فهي قد تصبح بيئة خصبة لنشر الأمراض».

وشدد مصطفى بسطاوى على أن الحالات قد تكون نادرة، لكنها تحدث بشكل كافٍ لتمثل خطرًا صحيًا، داعيًا إلى الوعي بخطورة هذه الممارسات والالتزام بالإجراءات الصحية الصارمة في التعامل مع الدواجن النافقة.