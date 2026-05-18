محافظ الإسكندرية يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث تعزيز التعاون

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد البنك الزراعي المصري برئاسة محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والبنك في مختلف المجالات التنموية والمجتمعية.

تعزيز التعاون مع محافظة الاسكندرية

تناول اللقاء، تعزيز التعاون بين البنك ومحافظة الإسكندرية للمساهمة في جهود التطوير للحفاظ على هويتها الساحلية المميزة كواحدة من أعرق مدن البحر المتوسط ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمق تاريخها ومكانتها الفريدة.

وانطلاقا من ذلك استعرض الجانبين إمكانية دعم البنك لتطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظة، بما في ذلك احلال سيارات التاكسي، من خلال برامج تمويلية ميسرة

مبادرة البنك الإنسانية “سكة خير”

كما اطلع محافظ الإسكندرية على مبادرة البنك الإنسانية "سكة خير"، التي تأتي في إطار الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري، وتهدف إلى توزيع كوبونات السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا لتوفير احتياجاتهم الأساسية من اللحوم والمواد التموينية، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وإدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج الدعم الاجتماعي المختلفة.

وأشاد المهندس أيمن عطية بالدور الوطني والمجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري، وجهوده في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تلك المبادرات تعكس نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، حرص البنك على تعزيز سبل التعاون المشترك مع محافظة الإسكندرية في كافة المجالات، والعمل على تنفيذ مبادرات تنموية ومجتمعية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة داخل المحافظة، من خلال دمج الأنشطة الاقتصادية بالمبادرات الاجتماعية، بما يحقق التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم التسهيلات التمويلية لكافة الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب تنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف دعم الرعاية الصحية والتعليم والشمول المالي، مؤكدًا أن مبادرة "سكة خير" تأتي ضمن مظلة إنسانية أطلقها البنك لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن البنك يواصل دوره التنموي والمجتمعي من خلال تقديم حلول مصرفية تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب توسيع نطاق المبادرات المجتمعية التي تستهدف توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.

وشهد اللقاء أيضًا مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية والبنك الزراعي المصري لدعم المجالات التنموية والخدمية، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين بالمحافظة.

حضر اللقاء الأستاذ محمد صلاح سكرتير عام المحافظة ومن جانب البنك الزراعي المصري كل من: محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وسامي عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي، وإبراهيم عطي المستشار التنفيذي للفروع، وفايزة أحمد الرئيس التنفيذي للفروع، وميرا يوسف رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، ومحمد سويسي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، وسراج عبد الفتاح رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات، وعادل عبد المنعم رئيس منطقة غرب الدلتا.