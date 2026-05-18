عودة جزار الفاشر.. الدعم السريع تطلق سراح أبو لولو بأمر من شقيق حميدتي

كشفت وكالة رويترز عن مفاجأة مدوية بشأن مصير المجرم "أبو لولو" أحد قادة قوات الدعم السريع التي تقاتل ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023.

ونشرت قوات الدعم السريع، مقطع فيديو في نهاية أكتوبر الماضي، يكشف اعتقالها لأبو لولو، بعد الجرائم التي ارتكبها بعد دخول مدينة الفاشر السودانية، وأطلق عليه حينها "جزار الفاشر".

وأوضحت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة قادة بالدعم السريع، أنهم على علم بإطلاق سراح "أبو لولو"، حيث أكدت مصادر أن عودة "أبو لولو" للقتال تمت دون السماح له بالتصوير أو الظهور الإعلامي.

وأشارت رويترز، إلى أن عبد الرحيم دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان الشهير بـ"حميدتي" هو من أمر بإطلاق سراح "أبو لولو"، وأضافت المصادر أن ضباط بالدعم السريع ناشدوا إعادة "أبو لولو" للقتال لرفع معنويات القوات.

وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث باسم الدعم السريع لرويترز، لا صحة لإطلاق سراح "أبو لولو".

ولفتت رويترز، إلى أن "أبو لولو" المتهم بارتكاب جرائم بالفاشر شوهد في مارس بمعارك كردفان، وأكدت الوكالة نقلا عن 13 مصدرا، أن القائد بالدعم السريع "أبو لولو" عاد للقتال بعد إطلاق سراحه.