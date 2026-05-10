ويطلب دعما.. السودان يطلع الجامعة العربية على تطورات التصعيد مع إثيوبيا

عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا (على مستوى المندوبين الدائمين) لمناقشة تطورات الأوضاع المتعلقة بالسودان، في ضوء طلب الخرطوم بحث ما وصفته بالتداعيات الخطيرة للهجوم الإثيوبي الأخير على أراضيه.

عقد الاجتماع بحضور السفيرة فوزية عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس الدورة (165) لمجلس الجامعة، والسفراء والمندوبين الدائمين، إضافة إلى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام.

وفي مستهل كلمته، أعرب الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى، سفير السودان لدي مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة، عن تقديره للدول العربية على دعمها طلب عقد الاجتماع منذ البداية، لمناقشة ما اعتبره اعتداءات تمس سيادة السودان وأمنه القومي، مشيراً إلى أن بلاده ظلت تنتهج سياسة متوازنة خلال الأزمة، تقوم على الحفاظ على العلاقات التاريخية وحسن الجوار، رغم ما وصفه بتصاعد التوترات.

الهجوم على السودان بطائرات مسيرة

وأكد المندوب السوداني، أن الأمن القومي السوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشدداً على أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات التي تمس استقرار الدول العربية كافة، ومثمناً مواقف الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم السودان وإدانة ما اعتبره اعتداءات إثيوبية.

وأشار إلى أن السودان تعرض خلال الفترة الماضية لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت عدداً من المناطق والبنى التحتية، من بينها ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان، إضافة إلى مواقع في العاصمة الخرطوم، موضحاً أن السلطات السودانية باشرت عمليات تحقيق فني وأمني لتحديد مصادر تلك الهجمات، مع اتخاذ خطوات دبلوماسية شملت استدعاء السفير السوداني في إثيوبيا للتشاور.

وأضاف أن الحكومة السودانية تعمل على توثيق هذه الأحداث تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية عبر المنظمات الإقليمية والدولية، بما يعكس ما وصفه بحرص السودان على حماية سيادته وأمنه واستقراره.

وفي ختام كلمته، عرض المندوب السوداني مشروع قرار مقدم من بلاده، يدعو إلى تأكيد الثوابت العربية، ورفض أي اعتداءات تمس سيادة السودان، والتشديد على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي، ومنع استخدام أراضي دول الجوار في أي أعمال عدائية تستهدف السودان، معرباً عن أمله في دعم الدول الأعضاء للمشروع.