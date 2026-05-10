جامعة الدول العربية تعقد اجتماعًا طارئًا بطلب من السودان لبحث تداعيات هجمات بطائرات مسيرة على الخرطوم

عقدت جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا بناءً على طلب من السودان، لبحث تداعيات هجمات بطائرات مسيرة استهدفت العاصمة الخرطوم وعددًا من الولايات السودانية.

اتهامات سودانية لإثيوبيا

وأفاد مراسل التلفزيون المصري عن السفير السوداني لدى جامعة الدول العربية بأن الخرطوم تتهم إثيوبيا بتنفيذ هجمات بمسيرات انطلاقًا من مطار "بحر دار".

وصف الهجمات وتصعيد دبلوماسي

واعتبر السفير السوداني أن هذه الهجمات تمثل عدوانًا صريحًا يهدد استقرار البلاد ويعرقل جهود إعادة تشغيل المرافق الحيوية، مشيرًا إلى استدعاء السودان لسفيره لدى أديس أبابا للتشاور.

مطالبة بموقف عربي

وطالب السفير السوداني بموقف عربي داعم لسيادة بلاده ورافض للتدخلات الخارجية.