قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ودعم جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة
الزراعة: بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي الكترونيا وإلغاء التعامل النقدي
الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وتدعو لسلام دائم
الأزهر يوضح سن الأضحية من الأبقار والخراف والأعمار المقررة شرعا
ويطلب دعما.. السودان يطلع الجامعة العربية على تطورات التصعيد مع إثيوبيا
توقيت غريب.. مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال 2026
عقوبات قوية منتظرة على اتحاد العاصمة الجزائري بعد أحداث مباراة الزمالك
بكري: ماكرون يعكس صورة مصر الآمنة والمستقرة
آسيا تواجه تهديدا مزدوجا من حرب الشرق الأوسط وظاهرة النينيو على الطاقة والغذاء
واشنطن تجلي 17 راكبًا من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا وتخضعهم للمراقبة 42 يومًا
السودان يتهم إثيوبيا بشن هجمات عدائية على أراضيه ويطالب بدعم عربي
مسئول عسكري إيراني يقدم تقريرًا لخامنئي حول جاهزية الجيش والحرس الثوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جامعة الدول العربية تعقد اجتماعًا طارئًا بطلب من السودان لبحث تداعيات هجمات بطائرات مسيرة على الخرطوم

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
رحمة سمير

عقدت جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا بناءً على طلب من السودان، لبحث تداعيات هجمات بطائرات مسيرة استهدفت العاصمة الخرطوم وعددًا من الولايات السودانية.

اتهامات سودانية لإثيوبيا

وأفاد مراسل التلفزيون المصري عن السفير السوداني لدى جامعة الدول العربية بأن الخرطوم تتهم إثيوبيا بتنفيذ هجمات بمسيرات انطلاقًا من مطار "بحر دار".

وصف الهجمات وتصعيد دبلوماسي

واعتبر السفير السوداني أن هذه الهجمات تمثل عدوانًا صريحًا يهدد استقرار البلاد ويعرقل جهود إعادة تشغيل المرافق الحيوية، مشيرًا إلى استدعاء السودان لسفيره لدى أديس أبابا للتشاور.

مطالبة بموقف عربي

وطالب السفير السوداني بموقف عربي داعم لسيادة بلاده ورافض للتدخلات الخارجية.

الخرطوم السودان الولايات السودانية جامعة الدول العربية إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

الزمالك

بعد خسارة الزمالك .. «الغندور»: الكونفدرالية تساوي 40 بطولة دوري و100 كأس

جنيهات ذهب

فوق مستوى الـ 56 ألفًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 في مصر

ترشيحاتنا

إيمان رجائي

إيمان رجائي تخدع الجمهور بشخصية شريرة في “الحالة 110”

سعد الصغير وزوجته

زوجة سعد الصغير تتعرض لوعكة صحية

مها الصغير

مها الصغير تحذف جميع صورها من إنستجرام وتثير الجدل

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد