الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة الدول العربية تؤكد دعم الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار في القطاع الرياضي

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أكدت جامعة الدول العربية، عبر قطاع الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية، التزامها المستمر بدعم وتطوير منظومة الملكية الفكرية في الدول العربية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية في 26 أبريل 2026، والذي جاء هذا العام تحت شعار: "الملكية الفكرية والرياضة: مستعدون، جاهزون، لنبتكر".

ويعكس الشعار أهمية الدور المتنامي للملكية الفكرية في دعم القطاع الرياضي، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في المنطقة العربية، وتحوله إلى قطاع استراتيجي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الحضور العربي على الساحة الدولية.

دعم الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار في الرياضة

وأشار البيان إلى أن الرياضة أصبحت مجالا واعدا للاستثمار والابتكار، في ظل التطور التقني المتسارع وصناعة المحتوى الرياضي وبناء العلامات التجارية، ما يبرز أهمية حماية حقوق البث والنشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والبرمجيات، باعتبارها ركائز أساسية لضمان استدامة هذا القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.

كما شددت الجامعة على أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز الوعي لدى المؤسسات الرياضية بآليات حماية حقوقها الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الانتهاكات ومكافحة الغش التجاري.

وفي السياق ذاته، أكدت الجامعة استمرار جهودها منذ عام 2000 في تنسيق العمل العربي المشترك في هذا المجال، مشيرة إلى أن التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية أسفر خلال أكثر من ربع قرن عن العديد من البرامج والمشاريع التي تخدم المصالح العربية.

واختتم البيان بالتأكيد على الالتزام بمواصلة العمل مع الحكومات والقطاع الخاص ورواد الأعمال، من أجل بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية تعتمد على أفضل الممارسات الدولية، مع دعوة الدول العربية إلى تعزيز التعاون لتمكين المبدعين والرياضيين والمبتكرين وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً.

جامعة الدول العربية وحدة الملكية الفكرية منظومة الملكية الفكرية اليوم العالمي للملكية الفكرية الملكية الفكرية الجامعة العربية

