جامعة الدول العربية تعقد الاجتماع الـ16 للجنة الملكية الفكرية لتعزيز حماية الحقوق الإبداعية

تعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية، الاجتماع السادس عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، اليوم الأحد 15 فبراير 2026 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

يناقش الاجتماع توصيات الاجتماع الخامس عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، ومتابعة توصيات اللجان الفرعية (اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة) والتقدم المحرز في عمل تلك اللجان.

وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت المشرف على قطاع الشؤون القانونية- وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، أن اللجنة الفنية للملكية الفكرية تتكون من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة)، وهي اللجنة المسؤولة عن وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار.

وأشارت إلى التقدم الملحوظ على الساحة العربية في حماية حقوق الملكية الفكرية، ومواصلة الدول العربية التقدم في مؤشرات الابتكار العالمية في مجالات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية، بالإضافة إلى تنامي الاهتمام بحقوق المؤلف والصناعات الإبداعية.

هذا، ويعقد الاجتماع استكمالاً للجهود المبذولة والمستمرة منذ بدء أعمال اللجنة الفنية للملكية الفكرية بموجب القرار الوزاري الصادر عن الدورة (57) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2016.

ويناقش جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات من أهمها مشروع إنشاء منصة السجل الإلكتروني العربي بدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومشروع إطلاق الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في الدول العربية والتحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها وخاصة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي.

وجدير بالذكر أن الاجتماع يعقد بمشاركة المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة)، وبرئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.