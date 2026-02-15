المستشار هاني حنا: وزارة شئون المجالس النيابية جسر للتعاون مع الحكومة وخدمة المواطنين

أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، أن الوزارة ستكون دائمًا جسراً أميناً للتعاون المشترك مع الحكومة، لا يستهدف سوى خدمة الوطن ومواطنيه، وتعزيز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار من التعاون المؤسسي واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

تطوير منهجية الأداء المؤسسي للشئون النيابية



وأوضح الوزير خلال كلمته أمام الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم، أن تكليفه بالوزارة جاء خلفاً للمستشار محمود فوزي، موجهاً له الشكر والتقدير على جهوده في تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والبرلمان، مؤكداً أن الوزارة ستواصل تشييد جسور جديدة للتعاون مع المجلس الموقر وتطوير منهجية الأداء المؤسسي للشئون النيابية.



وأشار إلى أن الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة في عملها لتحقيق الأهداف القومية العليا والصالح العام، وأن التعاون مع مجلس الشيوخ سيكون نموذجياً للفصل التشريعي الثاني، بما يضمن دعم الدولة لمواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.