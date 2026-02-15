انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لحسم مناقشات الأورام والعلاج على نفقة الدولة

افتتح مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، حيث يناقش المجلس ضمن جدول أعماله تحديد موعد نظر طلبي مناقشة عامة يتعلقان بملفين صحيين بارزين.

ويتعلق الطلب الأول، المقدم من النائب حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا، باستيضاح سياسة الحكومة بشأن تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ظل التحديات المرتبطة بزيادة معدلات الإصابة واحتياجات التطوير المستمرة للمنظومة العلاجية.

تصاعد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية

أما الطلب الثاني، المقدم من النائب محمد صلاح البدري ومدعومًا بأكثر من عشرين عضوًا، فيتناول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، خاصة مع تصاعد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية، وتأثير ذلك على استدامة تقديم الخدمة للمواطنين.

كما يشمل جدول أعمال الجلسة إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة بها، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.

ففي قطاع النقل والإسكان، تناقش اللجنة المشتركة مقترحات تتعلق بإنشاء سلالم كهربائية بمحطات مترو الخط الأول (حلوان – المرج)، واستكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من الأقصر إلى أسوان، وتطوير شبكة نقل داخلي حديثة بالإسماعيلية، إلى جانب رفع كفاءة الطرق في أسيوط الجديدة وكفر الشيخ، وتأهيل طرق مركز بئر العبد بشمال سيناء، وتسريع إعادة رصف الطريق الدولي (العريش – القنطرة).

وفي قطاع التعليم، تنظر لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات اقتراحًا بشأن تنظيم وتفعيل طابور الصباح باعتباره عنصرًا أساسيًا في الانضباط المدرسي، كما تدرس اللجنة المشتركة من التعليم والشؤون الدينية مقترح تعميم مسابقة «دولة التلاوة» على المدارس الأساسية لاكتشاف المواهب.

أما لجنة الصحة والسكان، فتبحث عددًا من الملفات المهمة، من بينها إحلال وتجديد مستشفى سيدي سالم المركزي، ومعالجة بطء الإنشاءات بمستشفى فارسكور المركزي، ووضع ضوابط لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، إلى جانب إنشاء مستشفى طوارئ لخدمة القاهرة الجديدة والشروق ومدينة بدر، وتشغيل النظام الإلكتروني للمراكز الطبية المتميزة بمحافظة الأقصر.