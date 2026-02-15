قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
وزير الخارجية ونظيره التونسي يؤكدان دعم وحدة ليبيا وخفض التصعيد في المنطقة
اللهم بك أصبحنا .. ردِّد أذكار الصباح الآن
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاقتصاد دعم التنمية والتكامل بالاتحاد الأفريقي
"عايز أأكل عيالي".. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لحسم مناقشات الأورام والعلاج على نفقة الدولة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

افتتح  مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، حيث يناقش المجلس ضمن جدول أعماله تحديد موعد نظر طلبي مناقشة عامة يتعلقان بملفين صحيين بارزين.

ويتعلق الطلب الأول، المقدم من النائب حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا، باستيضاح سياسة الحكومة بشأن تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ظل التحديات المرتبطة بزيادة معدلات الإصابة واحتياجات التطوير المستمرة للمنظومة العلاجية.

تصاعد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية

أما الطلب الثاني، المقدم من النائب محمد صلاح البدري ومدعومًا بأكثر من عشرين عضوًا، فيتناول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، خاصة مع تصاعد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية، وتأثير ذلك على استدامة تقديم الخدمة للمواطنين.

كما يشمل جدول أعمال الجلسة إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة بها، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.

ففي قطاع النقل والإسكان، تناقش اللجنة المشتركة مقترحات تتعلق بإنشاء سلالم كهربائية بمحطات مترو الخط الأول (حلوان – المرج)، واستكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من الأقصر إلى أسوان، وتطوير شبكة نقل داخلي حديثة بالإسماعيلية، إلى جانب رفع كفاءة الطرق في أسيوط الجديدة وكفر الشيخ، وتأهيل طرق مركز بئر العبد بشمال سيناء، وتسريع إعادة رصف الطريق الدولي (العريش – القنطرة).

وفي قطاع التعليم، تنظر لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات اقتراحًا بشأن تنظيم وتفعيل طابور الصباح باعتباره عنصرًا أساسيًا في الانضباط المدرسي، كما تدرس اللجنة المشتركة من التعليم والشؤون الدينية مقترح تعميم مسابقة «دولة التلاوة» على المدارس الأساسية لاكتشاف المواهب.

أما لجنة الصحة والسكان، فتبحث عددًا من الملفات المهمة، من بينها إحلال وتجديد مستشفى سيدي سالم المركزي، ومعالجة بطء الإنشاءات بمستشفى فارسكور المركزي، ووضع ضوابط لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، إلى جانب إنشاء مستشفى طوارئ لخدمة القاهرة الجديدة والشروق ومدينة بدر، وتشغيل النظام الإلكتروني للمراكز الطبية المتميزة بمحافظة الأقصر.

مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد النائب حسين خضير نفقة الدولة

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

رئيس القابضة للمياه يتابع مشروعات “حياة كريمة”

رئيس القابضة للمياه : تسريع دخول مشروعات حياة كريمة الخدمة في أسوان

خلال المؤتمر

وزير الاستثمار: الحكومة تركز علي التمويل المستدام ودعم الاقتصاد الأخضر

الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية

الفيومي: نجاح التعديل الوزاري يقاس بتحسن حياة المواطن واستقرار الأسعار

بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

