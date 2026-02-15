«مكافحة الأورام» و«العلاج على نفقة الدولة» على طاولة الشيوخ في جلسة اليوم

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة بعد قليل، حيث يعقد جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد 15 فبراير 2026 برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

تحديد موعد المناقشة لطلبي مناقشة عامة



ووفقا لجدول أعمال الجلسة، تقرر أن ينظر مجلس الشيوخ خلال هذه الجلسة تحديد موعد المناقشة لطلبي مناقشة عامة، هما:

1ـ الطلب المقدم من العضو حسين خضير، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام.

2ـ طلب المناقشة العامة المقدم من العضو محمد صلاح البدري، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.

