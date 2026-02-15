حاصل على 12 وساما دوليا وساهم في استرداد طابا | من هو مفيد شهاب بعد وفاته اليوم

توفي صباح اليوم الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والمجالس النيابية الأسبق، وذلك بعد مسيرة حافلة في خدمة الوطن أبرزها دوره في قضية طابا والتي تكللت باستردادها بعد جولة شاقة من المفاوضات.

ويعد الدكتور الراحل مفيد شهاب، أحد أعلام القانون الدولي في مصر، حيث شغل في السابق عدة مناصب حكومية أبرزها رئيس جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية سابقا.

كما إنه كان من أبرز القانونيين المصريين الذين شاركوا في قضية استرداد طابا، بجانب دوره ومشاركته أيضاً في إعداد الرأي المصري الرسمي حول قضية تيران وصنافير.

مسيرته العلمية

حصل على التعليم الإبتدائي والثانوي بمدرسة الليسيه الفرنسية بالإسكندرية

حصل على درجة ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وكان ترتيبه الأول على الدفعة

عضو بعثة حكومية للحصول على الدكتوراه بإيطاليا ثم بفرنسا لمدة 6 سنوات

حصل على دبلوم معهد القانون الدولى بروما

حصل على دبلوم معهد الدراسات الدولية بباريس

حصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس (جامعة السوربون) بتقدير جيد جداً، ونالت رسالته جائزة أفضل الرسائل، وكانت بعنوان "دور محكمة العدل الدولية في تفسيروخلق القانون الدولي"

مسيرته المهنية

تدرج في سلك التدريس بالجامعة منذ أن كان معيداً بكلية الحقوق حتى أصبح أستاذاً ورئيساً لقسم القانون الدولي بجامعة القاهرة

عضو جمعية خريجي أكاديمية القانون الدولي بلاهاى

شغل وظيفة المستشار القانوني للصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي التابع لجامعة الدول العربية (1978 - 1984)

ساهم في أعمال لجان تعديل ميثاق جامعة الدول العربية ومواثيق المنظمات العربية المتخصصة (1983 - 1989).

أعد مشروع إنشاء محكمة عدل عربية عام 1985

اشتغل بالمحاماة والإستشارات القانونية والتحكيم الدولى منذ عام 1984 وحتى عام 1997، ثم من عام 2011 وحتى وفاته.

اشترك – كمحامي أو محكم دولي – في عدد من القضايا العربية والدولية، منها:

عضو اللجنة القومية لطابا من عام 1985 إلى عام 1988، وعضو فريق الدفاع المصرى أمام محكمة التحكيم الدولية بشأن قضية طابا بجنيف من عام 1986 إلى عام 1988، والتي انتهت لصالح مصر.

قضية جزر حنيش بين اليمن وإريتريا، حيث كان محامياً لليمن أمام محكمة التحكيم الدولية في لندن، والتى انتهت بالحكم – في نوفمبر 1998 – لصالح اليمن.

قضية جزر حوار بين البحرين وقطر، حيث كان محامياً للبحرين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاى، والتي انتهت – في مارس 2001 – لصالح البحرين.

تم انتدابه خلال الثمانينات والتسعينيات للتدريس في جامعات:

القاهرة (فرع الخرطوم) الزقازيق أكاديمية الشرطة بالقاهرة كلية الحقوق ومعهد العلوم السياسية بالجزائر كلية الشرطة بصنعاء كلية الشرطة بأبو ظبي المعهد الدبلوماسي بالرياض المعهد الدبلوماسي بمسقط معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة

رئيس إتحاد الحقوقيين المصريين عام 1984

قاض بالمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاى منذ عام 1988

مدير معهد قانون الأعمال الدولي بجامعة القاهرة (1988 - 1993).

تم تعيينه عضوا بمجلس الشورى (1988 - 2010)، وتولى خلالها رئاسة لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بالمجلس (1989 - 1997)

إنتخب عضوا بمجلس الشعب عن دائرة محرم بك بالاسكندرية في سبتمبر 2010.

الأمين العام المساعد لإتحاد الحقوقيين العرب منذ عام 1991 ثم نائب رئيس الإتحاد منذ عام 2018

مشرف عام على مركز الدراسات العربي الأوروبي بباريس (1992 - 2000)

عضو المجلس الأعلى للصحافة (1992 - 1997)

رئيس جمعية "أنصار حقوق الإنسان" بالقاهرة (1993 - 1997)

رئيس جامعة القاهرة (1993 - 1997)

عضو المجمع العلمي المصري منذ عام 1994 وحتى وفاته

عضو المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو (1997 - 2004)

رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي منذ عام 1999 وحتى وفاته

وزير التعليم العالي والبحث العلمي (1997 حتى - 2004)

وزير شئون مجلس الشورى (2004 - 2005)

وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية من (ديسمبر 2005 - مارس 2011)

مثل مصر في عدة لقاءات دولية على مستوى الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة ومنظمة الفرانكفونية منها:

رئاسة وفد مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار لمدة 4 سنوات، كان خلالها رئيساً للمجموعة العربية بالمؤتمر القمة العربية بدمشق 2008 القمة العربية بالدوحة 2009 القمة الفرانكفونية (أربع مرات) قمة الساحل والصحراء (ثلاث مرات) رئيس وفد مصر في إجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف عامى 2009، 2010 أستاذ القانون الدولي المتفرغ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة منذ عام 2011 وحتى وفاته

المؤلفات

قانون البحار الجديد والمصالح العربية 1977 جامعة الدول العربية: دراسة تحليلية لميثاقها وإنجازاتها 1978 الكويت وجوداً حدوداً 1991 المنظمات الدولية 1994 - الطبعة التاسعة القانون الدولي العام 1995 – الطبعة السادسة القانون الدولي الجديد للبحار 1996 إشترك في الإشراف على أكثر من 50 رسالة دكتوراه في القانون الدولي في مصر وتونس والمغرب وسوريا وفرنسا وبلجيكا له أكثر من ثمانين بحثاً ودراسة في القانون الدولي والعلاقات الدولية والقضايا العربية منشورة في مجلات علمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية

أوسمة