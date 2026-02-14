جريمة غامضة في أبو حماد| الاعتداء على شاب ووالدته.. وشهود عيان يؤكدون: لم نر منهم إلا كل خير

في مشهد مؤلم أثار حالة من الحزن والاستياء بين أهالي محافظة الشرقية، شهدت مدينة أبو حماد واقعة اعتداء مأساوية استهدفت شابا ووالدته داخل منزلهما، في حادث لا تزال ملابساته غامضة حتى الآن. الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل هجوما عنيفا نفذه مجموعة من البلطجية، الأمر الذي ترك أثرا نفسيا عميقا في نفوس الجيران وكل من عرف الأسرة، خاصة في ظل السمعة الطيبة التي كانت تتمتع بها بين أبناء المنطقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الحادث إلى قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على شاب يدعى أسامة داخل منزله بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، حيث اقتحموا المنزل واعتدوا عليه بالضرب المبرح، كما لم تسلم والدته من الاعتداء، إذ تعرضت هي الأخرى للضرب أمام نجلها في مشهد إنساني مؤلم، دون أن يتمكن من حمايتها من بطش المعتدين.

ووفقا لما تردد بين أهالي المنطقة، فإن المعتدين حاولوا إنهاء حياة أسامة ووالدته، في محاولة بدت وكأنها مدبرة، إلا أن السبب الحقيقي وراء هذا الهجوم لا يزال غير معلوم حتى الآن، ما زاد من حالة الغموض والقلق التي تخيم على الواقعة.

وأسامة شاب بسيط، عرف بين أبناء منطقته بحسن الخلق وطيبة القلب، وكان يعمل في محل لبيع الكريب، يسعى لكسب رزقه بالحلال، ويعيش حياة هادئة بعيدة عن المشكلات أو الخلافات، ولم يعرف عنه أو عن أسرته أي سلوك عدائي أو نزاعات مع الآخرين، بل على العكس، كانت العائلة بأكملها تتمتع بسمعة طيبة بين الجيران.

والجميع يشهد بأن أسامة وأسرته كانوا مثالا للأسرة المكافحة التي تكد وتجتهد من أجل لقمة العيش، دون التدخل في شؤون الآخرين أو افتعال أي مشكلات.

شهادة الجيران

وفي هذا الصدد، قال محمد الدجوي، أحد جيران الأسرة، إنه حزنه الشديد لما تعرض له أسامة ووالدته، مؤكدا أن الأسرة عرفت بحسن السيرة والسلوك.

وأضاف الجدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "شخصية محترمة هو وأخوه، وعمرنا ما شوفنا منهم غير كل خير، ربنا يشفيه ويعافيه وينتقم من اللي كان السبب".

وتابع: "عرفنا إن في ناس اتهجمت عليه في البيت وحاولوا يموتوه هو ووالدته، ومنعرفش إيه السبب".

واختتم حديثه بالدعاء لهما، قائلا: "الحمد لله هو ووالدته في المستشفى، ونتمنى خروجهم بالسلامة من غير أي سوء أو ضرر".

الحالة الصحية والتحقيقات الجارية

وتم نقل أسامة ووالدته إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضعان حاليا للعلاج تحت إشراف الأطباء، ولم تصدر حتى الآن تفاصيل دقيقة بشأن حالتهما الصحية، إلا أن الجيران أكدوا أنهما على قيد الحياة ويتلقيان الرعاية الطبية.

من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية التحقيق في الواقعة، حيث تعمل على سماع أقوال الشهود وجمع التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية المتهمين تمهيدا للقبض عليهم، كما تسعى الجهات المعنية إلى معرفة الدافع الحقيقي وراء هذا الاعتداء العنيف، خاصة في ظل عدم وجود أي خلافات معلنة بين الأسرة وأحد.

وتبقى هذه الواقعة المؤلمة علامة استفهام كبيرة في أذهان أهالي أبو حماد، الذين يترقبون نتائج التحقيقات لكشف الحقيقة الكاملة وراء هذا الاعتداء الغامض.

وبين دعوات الأهالي بالشفاء العاجل لأسامة ووالدته، تتواصل جهود الأجهزة الأمنية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة، حتى يعود الإحساس بالأمان إلى قلوب سكان المنطقة من جديد.