ارتفاع الوفيات إلى 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق إدفو - مرسى علم

ارتفع عدد الوفيات في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق إدفو / مرسى شمال أسوان علم إلى 7 حالات بعد وفاة 3 أشخاص آخرين متأثرين بإصابتهم جراء الحادث.

وكان 4 أشخاص قد لقوا مصرعهم ، فيما أصيب 4 آخرين نتيجة تصادم سيارتين نقل على طريق إدفو / مرسى علم، وتم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث

تلقت الجهات المعنية في مركز إدفو شمال أسوان، إخطارًا بوقوع الحادث عند الكيلو 35 من طريق إدفو – مرسى علم.

وأسفر التصادم فى بدايته عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، حيث تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما نقل المصابون إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.