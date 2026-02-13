البترول: جاسكو وإيثيدكو تساهمان في تأسيس قسم جديد بمدرسة العامرية الثانوية الصناعية

قامت الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) بتقديم الدعم والمساهمة في إنشاء قسم فني جديد بمدرسة العامرية الثانوية الصناعية بالإسكندرية وذلك لصيانة المصاعد .

يأتي ذلك تنفيذا لأهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والتي تضع دعم منظومة التعليم المصرى من أهم أولوياتها.

قامت الشركتان بتوفير احتياجات الدراسة العملية متمثلة في وحدتي مصعد (إحداهما هيدروليكي والأخرى كهربائي)، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، بما يهدف لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية الحديثة التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بكفاءة، وتوفير وسائل التدريب الفني .

وأكد المهندس محمد مرزوق، رئيس شركة جاسكو والكيميائي هشام رياض، رئيس الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو"، على تكامل جهود الشركتين للمساهمة فى دعم قطاع التعليم والذى يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة للمسؤولية المجتمعية وخاصة التعليم الفني.