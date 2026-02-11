قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباك بالأيدي بين النواب في البرلمان التركي لمنع وزيرين جديدين من أداء اليمين.. صور
100 مليار يورو على المحك.. صراع باريس وبرلين يهدد مستقبل المقاتلة الأوروبية
القبض على رجل ونجله تعديا على منزل شقيقه في الدقهلية بسلاح أبيض
هاني حنا يبدأ مهامه برسائل حاسمة: شراكة كاملة مع البرلمان.. ومواجهة الشائعات بالشفافية
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
وزير البترول يبحث مع سفير إيطاليا التعاون في مشروعات البترول والغاز

وزير البترول يبحث مع سفير إيطاليا التعاون في مشروعات البترول والغاز
وزير البترول يبحث مع سفير إيطاليا التعاون في مشروعات البترول والغاز
استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البترول والغاز، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات البترولية التي تساهم فيها الشركات الإيطالية العاملة في مصر.

وخلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي، على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر وإيطاليا، مشيراً إلى أن الشراكة مع الجانب الإيطالي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في منطقة حوض البحر المتوسط، ولفت إلى أن شركة إيني تُعد شريك استراتيجي لمصر منذ أكثر من 70 عامًا.

وتناول الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول المصري، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، إلى جانب مشروعات خفض الانبعاثات والتحول الرقمي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة للشركات العالمية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتأمين إمدادات الطاقة، مثمناً الدور الحيوي الذي تطلع به الاستثمارات الإيطالية في هذا الصدد.

ومن جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن اعتزاز بلاده بالتعاون الوثيق مع مصر لاسيما في قطاع البترول المصري، مشيداً بما حققته مصر من نجاحات كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، وأكد السفير تطلع المزيد من الشركات الإيطالية لتعزيز تواجدها في السوق المصري والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها القطاع، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع البترول المصري.

كما أشار إلى أن عدد كبير من الشركات والمؤسسات الإيطالية تستعد للمشاركة في النسخة القادمة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026.

واستعرض اللقاء التعاون القائم بين مصر وقبرص، وشركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية لتطوير موارد الغاز القبرصية في حقل كرونوس بالاستفادة من البنية التحتية المصرية لتصدير الغاز إلى أوروبا، بالإضافة إلى التعاون مع شركات إيطالية أخرى مثل سايبم، فضلاً عن مشروع إنتاج وقود الطيران المستدام SAF، وبحث فرص التعاون المحتمل بين شركات البلدين في قطاع التعدين.

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

