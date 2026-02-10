قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يعتمد الموازنات الاستثمارية لشركتي الإسكندرية والعامرية 2026–2027

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
أمل مجدى

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لكلٍ من شركة الإسكندرية للبترول وشركة العامرية لتكرير البترول للعام المالي 2026–2027، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عبر الفيديو كونفرانس، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة.


وخلال الاجتماعات، أكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور المحورى لشركات تكرير البترول في حياة المواطنين من خلال تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة وحدات التكرير لتعظيم الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض الأعباء على الدولة.
 

ووجّه الوزير بأهمية تطوير منظومة مراقبة جودة المنتجات البترولية من خلال معامل التحليل المعتمدة بكافة شركات التكرير، بهدف الوصول إلى إنتاج منتجات ذات جودة متميزة للمستهلك ، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية إعداد الشركات لتقارير بنتائج اختبارات العينات بالمعامل وعرضها على الجمعيات العمومية.


كما طالب الوزير الشركات بالإسراع في استكمال المشروعات الجارىتنفيذها، وتطوير الوحدات ذات الإنتاج المحدود بمعامل التكرير، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية، ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية، وتعظيم العائد الاقتصادي، مع أهمية إعطاء أولوية للمشروعات ذات المردود السريع التي تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.
ومن جانبها، استعرضت المهندسة ريهام علفة، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، خطة الشركة الاستثمارية، والتي بلغت قيمتها نحو 10 مليارات جنيه، وتشمل تنفيذ عدد من مشروعات الإحلال والتجديد، والتي من أبرزها مشروع إعادة تشغيل أحد الغلايات، الذي  ساهم في توفير نحو 1.7 مليار جنيه مقارنة بشراء غلاية جديدة.
وأكدت رئيسة الشركة على تنفيذ عدد من مشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، مثل مشروعات نظام الإنذار وإطفاء الوحدات، ورصد الانبعاثات، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحسين كفاءة الطاقة.


ومن جانب آخر، اكد المهندس محمد صبحي عامر، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول،  على أن الشركة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الهامة للإحلال والتجديد، مثل إحلال وتجديد صهاريج المنتجات البترولية، وتحديث أنظمة التحكم الخاصة بأجهزة الشركة ، والتحول الرقمي، وغيرها من المشروعات.


وأوضح أنه من أهم المشروعات الجاري تنفيذها مشروع مجمع تحسين النافتا وإنتاج العطريات، والذي يهدف إلى زيادة حجم الإنتاج من البنزول والبنزين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات ترشيد الطاقة، مثل تحسين كفاءة الطاقة لأفران مجمع العطريات، الذي سيوفر 1000 طن غاز حريق سنويًا، وإحلال وتجديد الغلايات، والذي يوفر  450 طن غاز طبيعي سنويًا، ومشروع استبدال وإحلال مصائد البخار التالفة، والذي سيخفض الانبعاثات الكربونية بما يقارب 261 طنًا سنويًا.


شارك في أعمال الجمعيات العامة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، و المهندس سيد سليم، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، والدكتور أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمهندس وائل لطفي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والدكتور محمد عاصى وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمحاسب عباس صابر، رئيس نقابة العاملين بالبترول، وعدد من السادة المسؤولين بوزارة البترول والثروة المعدنية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وزير البترول شركة الإسكندرية للبترول شركة العامرية لتكرير البترول وزير البيئة وزير الكهرباء شركات التكرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

ترشيحاتنا

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

بالصور

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد