وزير البترول يعتمد الموازنات الاستثمارية لشركتي الإسكندرية والعامرية 2026–2027

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لكلٍ من شركة الإسكندرية للبترول وشركة العامرية لتكرير البترول للعام المالي 2026–2027، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عبر الفيديو كونفرانس، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة.



وخلال الاجتماعات، أكد وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور المحورى لشركات تكرير البترول في حياة المواطنين من خلال تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة وحدات التكرير لتعظيم الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض الأعباء على الدولة.



ووجّه الوزير بأهمية تطوير منظومة مراقبة جودة المنتجات البترولية من خلال معامل التحليل المعتمدة بكافة شركات التكرير، بهدف الوصول إلى إنتاج منتجات ذات جودة متميزة للمستهلك ، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية إعداد الشركات لتقارير بنتائج اختبارات العينات بالمعامل وعرضها على الجمعيات العمومية.



كما طالب الوزير الشركات بالإسراع في استكمال المشروعات الجارىتنفيذها، وتطوير الوحدات ذات الإنتاج المحدود بمعامل التكرير، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية، ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية، وتعظيم العائد الاقتصادي، مع أهمية إعطاء أولوية للمشروعات ذات المردود السريع التي تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

ومن جانبها، استعرضت المهندسة ريهام علفة، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، خطة الشركة الاستثمارية، والتي بلغت قيمتها نحو 10 مليارات جنيه، وتشمل تنفيذ عدد من مشروعات الإحلال والتجديد، والتي من أبرزها مشروع إعادة تشغيل أحد الغلايات، الذي ساهم في توفير نحو 1.7 مليار جنيه مقارنة بشراء غلاية جديدة.

وأكدت رئيسة الشركة على تنفيذ عدد من مشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، مثل مشروعات نظام الإنذار وإطفاء الوحدات، ورصد الانبعاثات، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحسين كفاءة الطاقة.



ومن جانب آخر، اكد المهندس محمد صبحي عامر، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، على أن الشركة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الهامة للإحلال والتجديد، مثل إحلال وتجديد صهاريج المنتجات البترولية، وتحديث أنظمة التحكم الخاصة بأجهزة الشركة ، والتحول الرقمي، وغيرها من المشروعات.



وأوضح أنه من أهم المشروعات الجاري تنفيذها مشروع مجمع تحسين النافتا وإنتاج العطريات، والذي يهدف إلى زيادة حجم الإنتاج من البنزول والبنزين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات ترشيد الطاقة، مثل تحسين كفاءة الطاقة لأفران مجمع العطريات، الذي سيوفر 1000 طن غاز حريق سنويًا، وإحلال وتجديد الغلايات، والذي يوفر 450 طن غاز طبيعي سنويًا، ومشروع استبدال وإحلال مصائد البخار التالفة، والذي سيخفض الانبعاثات الكربونية بما يقارب 261 طنًا سنويًا.



شارك في أعمال الجمعيات العامة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، و المهندس سيد سليم، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، والدكتور أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمهندس وائل لطفي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والدكتور محمد عاصى وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمحاسب عباس صابر، رئيس نقابة العاملين بالبترول، وعدد من السادة المسؤولين بوزارة البترول والثروة المعدنية والجهاز المركزي للمحاسبات.