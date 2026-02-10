أونروا: إسرائيل تقوم باستهداف العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الحملة التي استهدفت الوكالة عقب السابع من أكتوبر، وشملت اتهامات بالاختراق وعدم الحياد ووجود صلات بما وُصف بتنظيمات إرهابية، لم تقتصر في نتائجها على "الأونروا" وحدها.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، أن القضية انتهت بفرض قيود ومنع على نحو 37 منظمة إنسانية دولية، مؤكدًا أن "الأونروا" رغم كونها الأكبر من حيث حجم العمليات وعدد العاملين، الذي يبلغ نحو 12 ألف موظف، وتعمل في مختلف مناطق الشرق الأوسط وليس فقط في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، فإنها ليست الجهة الإنسانية الوحيدة المستهدفة.

وأشار أبو حسنة إلى أن من بين المنظمات المتضررة عددًا من المنظمات الإنسانية الدولية المعروفة، بما فيها منظمات أمريكية وبريطانية بارزة، معتبرًا أن ما تقوم به إسرائيل يمثل استهدافًا مباشرًا للعمل الإنساني ككل، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، الذي وصفه بالبؤرة الإنسانية الأكثر تضررًا في الوقت الراهن.