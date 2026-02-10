بدر عبد العاطي: دعم خطة ترامب بشأن غزة وتثبيت وقف إطلاق النار

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي، إن مصر تتابع أهمية دعم الجهود لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة لأهالي القطاع.

استقبال وزير الخارجية السنغالي وتعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الوزير بدر عبد العاطي في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، شيخ نيانج، وزير خارجية السنغال، حيث عقد الوزيران مباحثات تناولت العلاقات المصرية-السنغالية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وأكد عبد العاطي خلال المؤتمر الصحفي على حرص البلدين على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسنغال في المنطقة الأفريقية.

قضايا مشتركة على رأس الأولويات

ناقش الوزيران مجموعة من القضايا محل الاهتمام المشترك، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة في مجال السلام والأمن الإقليمي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في أفريقيا والمنطقة العربية.