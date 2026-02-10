قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير قرية ميت الليث هاشم بمركز المحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بقرية ميت الليث هاشم التابعة لمركز المحلة الكبرى، مؤكدًا أن القرى تمثل حجر الأساس في منظومة التنمية الشاملة، وأن الارتقاء بمستوى الخدمات داخلها ينعكس بشكل مباشر على شعور المواطن بالاستقرار والرضا، وهو ما تضعه المحافظة في صدارة أولوياتها.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير القرى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وتضمنت المتابعة الوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بمبنى الوحدة المحلية بالقرية، حيث يجري تركيب رخام جديد بالمركز التكنولوجي بما يليق بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ أعمال دهانات شاملة لمبنى الوحدة المحلية، وتركيب لمبات إضاءة جديدة بالسقف بدلًا من التالف، في إطار تحسين بيئة العمل وتهيئة مكان لائق لاستقبال المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة بسهولة ويسر.

كما شملت الأعمال الجارية تسوية ورفع كفاءة شوارع القرية باستخدام معدات الجليدر، بما يسهم في تحسين حالة الطرق الداخلية وتسهيل حركة المواطنين، ويعكس اهتمام المحافظة بالتفاصيل اليومية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة داخل القرى التي تمثل عمق المجتمع المحلي.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن هذه الأعمال تأتي ضمن رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى المرافق والخدمات داخل القرى، وعدم الاكتفاء بالشكل الخارجي، بل التركيز على جودة الخدمة واستدامتها، مشددًا على أن أي تطوير حقيقي لا يُقاس بحجم الأعمال فقط، وإنما بمدى شعور المواطن بالتحسن الفعلي في مستوى الخدمة المقدمة له.

 

تفعيل مشروعات تنموية 

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر جميع المشروعات الخدمية والتنموية داخل قرى ومراكز الغربية، وتعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن راحة المواطن ورضاه تمثل المعيار الأساسي لتقييم الأداء التنفيذي، وأن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد والتعامل السريع مع احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

 

حل مشكلات المواطنين 

واختتم محافظ الغربية تأكيده على أن تطوير القرى هو نهج ثابت ومستمر تتبناه المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة تصل إلى كل قرية ونجع داخل نطاق محافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية أمن الغربية ردع مخالفين مبني الوحدة المحلية

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب "جيفري إبستين"

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ابطال مصر للتنس

إنبي يهنئ أبطال تنس الطاولة بذهبيتي كأس أفريقيا 2026

جوهر نبيل

كأس العالم والتجنيس على طاولة وزير الرياضة.. ملفات ساخنة تنتظر جوهر نبيل

مصطفي شوبير

أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حراسة المرمى في الأهلي

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد