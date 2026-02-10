محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير قرية ميت الليث هاشم بمركز المحلة الكبرى

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بقرية ميت الليث هاشم التابعة لمركز المحلة الكبرى، مؤكدًا أن القرى تمثل حجر الأساس في منظومة التنمية الشاملة، وأن الارتقاء بمستوى الخدمات داخلها ينعكس بشكل مباشر على شعور المواطن بالاستقرار والرضا، وهو ما تضعه المحافظة في صدارة أولوياتها.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود تطوير القرى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وتضمنت المتابعة الوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بمبنى الوحدة المحلية بالقرية، حيث يجري تركيب رخام جديد بالمركز التكنولوجي بما يليق بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ أعمال دهانات شاملة لمبنى الوحدة المحلية، وتركيب لمبات إضاءة جديدة بالسقف بدلًا من التالف، في إطار تحسين بيئة العمل وتهيئة مكان لائق لاستقبال المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة بسهولة ويسر.

كما شملت الأعمال الجارية تسوية ورفع كفاءة شوارع القرية باستخدام معدات الجليدر، بما يسهم في تحسين حالة الطرق الداخلية وتسهيل حركة المواطنين، ويعكس اهتمام المحافظة بالتفاصيل اليومية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خاصة داخل القرى التي تمثل عمق المجتمع المحلي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن هذه الأعمال تأتي ضمن رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى المرافق والخدمات داخل القرى، وعدم الاكتفاء بالشكل الخارجي، بل التركيز على جودة الخدمة واستدامتها، مشددًا على أن أي تطوير حقيقي لا يُقاس بحجم الأعمال فقط، وإنما بمدى شعور المواطن بالتحسن الفعلي في مستوى الخدمة المقدمة له.

تفعيل مشروعات تنموية

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن المحافظة تتابع بشكل مستمر جميع المشروعات الخدمية والتنموية داخل قرى ومراكز الغربية، وتعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن راحة المواطن ورضاه تمثل المعيار الأساسي لتقييم الأداء التنفيذي، وأن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد والتعامل السريع مع احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

حل مشكلات المواطنين

واختتم محافظ الغربية تأكيده على أن تطوير القرى هو نهج ثابت ومستمر تتبناه المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة تصل إلى كل قرية ونجع داخل نطاق محافظة الغربية.