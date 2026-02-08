افتتاح عيادات متخصصة للأورام وأمراض الدم للأطفال والكبار بمستشفى طنطا العام

أعلنت مديرية الصحة بالغربية مستشفي عن افتتاح عيادات متخصصة للأورام وأمراض الدم بمستشفى طنطا العام ، حيث تقرر تشغيل عيادات أورام وأمراض الدم للأطفال خلال أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء، فيما تعمل عيادات أورام وأمراض الدم للكبار يومي السبت والخميس بالمستشفى.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين، ووفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

توجيهات صحة الغربية

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هذه العيادات تعمل تحت إشراف نخبة متميزة من أساتذة الجامعات، بالتعاون مع معهد ناصر ومستشفى جوستاف روسيه، إحدى أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في مكافحة الأورام، التي تسهم في إدخال أحدث بروتوكولات العلاج وتطوير معايير الرعاية الطبية، إلى جانب دعم التدريب الطبي المستمر.

وأشار إلى أن تشغيل هذه العيادات يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بما يضمن توفير رعاية طبية متكاملة ومتخصصة لمرضى الأورام وأمراض الدم، وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدَّمة لهم.