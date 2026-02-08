تعليم الغربية:انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الدراسة قد انتظمت في جميع مدارس الغربية، البالغ عددها 2740 مدرسة، حيث تستقبل اليوم مليون و151 ألف، 216طالب وطالبة من مختلف المراحل والنوعيات، حيث شهدت جميع المدارس بالإدارات التعليمية العشر، إقبالاً من الطلاب في اليوم الثاني من الفصل الدراسي الثاني.

توجيهات وزارة التربية والتعليم

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية .

كما أكد وكيل الوزارة انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، من خلال حضور الطلاب والذي يعد أحد أهم مؤشرات نجاح العملية التعليمية، مشددا على المتابعات اليومية لمديري عموم المديرية، والإدارات التعليمية، والتوجيهات، والمتابعة، والمراحل، منذ بدء الطابور وحتى نهاية الفترة الصباحية، مع ضرورة التأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون تأخير، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب.

تحرك تنفيذي عاجل

وصرح وكيل الوزارة، أنه بناء على توجيهات محافظ الغربية، فقد تم التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لمنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، فضلاً عن التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم حركة المرور أمام المدارس، حفاظاً على سلامة الطلاب أثناء توجههم لمدارسهم.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان بيئة تعليمية جيدة وآمنة لأبنائنا الطلاب.

كما قدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع الطلاب بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا على ضرورة التركيز والانتظام بالحضور في المدارس، وتحقيق الاستفادة الكاملة من المدارس، والمشاركة في الأنشطة التربوية وفقا لخطط الوزارة في جميع المجالات، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.