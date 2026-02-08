قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية:انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس

مدارس التربية والتعليم بالغربية
مدارس التربية والتعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن الدراسة قد انتظمت في جميع مدارس الغربية، البالغ عددها 2740 مدرسة، حيث تستقبل اليوم مليون و151 ألف، 216طالب وطالبة من مختلف المراحل والنوعيات، حيث شهدت جميع المدارس بالإدارات التعليمية العشر، إقبالاً من الطلاب في اليوم الثاني من الفصل الدراسي الثاني.

توجيهات وزارة التربية والتعليم 

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية .

كما أكد وكيل الوزارة  انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، من خلال حضور الطلاب والذي يعد أحد أهم مؤشرات نجاح العملية التعليمية، مشددا على المتابعات اليومية لمديري عموم المديرية، والإدارات التعليمية، والتوجيهات، والمتابعة، والمراحل، منذ بدء الطابور وحتى نهاية الفترة الصباحية، مع ضرورة التأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون تأخير، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب.

تحرك تنفيذي عاجل 

وصرح وكيل الوزارة، أنه بناء على توجيهات  محافظ الغربية، فقد تم التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لمنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، فضلاً عن التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم حركة المرور أمام المدارس، حفاظاً على سلامة الطلاب أثناء توجههم لمدارسهم.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكد من تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان بيئة تعليمية جيدة وآمنة لأبنائنا الطلاب.

كما قدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع الطلاب بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا على ضرورة التركيز والانتظام بالحضور في المدارس، وتحقيق الاستفادة الكاملة من المدارس، والمشاركة في الأنشطة التربوية وفقا لخطط الوزارة في جميع المجالات، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل انتظام الدراسة الترم الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

الدواجن

المرتب نزل .. الفراخ ولعت | اشتباك على الهواء بين لميس الحديدي واتحاد منتجي الدواجن

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

صورة من اللقاء

بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

كسروا العربية وشرحوا قائدها.. حبس المتهمين بـ"مشاجرة 15" للتحقيقات في سوهاج

صورة أرشيفية

تحصين 202 ألف رأس ماشية في حملات بيطرية بالغربية

صورة أرشيفية

ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على 36 جوال دقيق مدعم بالغربية

بالصور

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد