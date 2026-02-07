ضبط 2375 قطعة ألعاب نارية في أسواق الغربية| صور

ضبطت مديرية التموين بالغربية، 2375 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى إحدى قرى مركز المحلة الكبرى.

تفاصيل الواقعة

كان ناصر العفيفى وكيل مديرية التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملة تفتيشية برئاسة هيثم علام مدير إدارة تموين مركز المحلة وضمن رئيس قسم التجارة الداخلية، على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية بقرى مركز المحلة بالأشتراك مع الجهات المعنية، من مصادرة 2375صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات بقالة ومكتبات بإحدى قرى مركز المحلة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط ، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.