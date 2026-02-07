فيديو اعتداء على شاب من ذوي الهمم في طنطا يشعل الغضب.. وعقوبات رادعة للمتورطين

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عدد من الأشخاص يعتدون بالضرب على شاب من ذوي الهمم في طنطا بمحافظة الغربية؛ حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين، وسط مطالبات بتطبيق القانون بحسم على المتورطين في الواقعة، ومحاسبة كل من تورط في هذا السلوك الذي يمس الكرامة الإنسانية ويخالف القيم المجتمعية.

وينظم القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى حماية ذوي القدرات الخاصة، والحفاظ على حقوقهم، وضمان دمجهم الكامل في المجتمع، مع تشديد العقوبات على أي شكل من أشكال التعدي أو الإساءة.

عقوبة الاعتداء على شاب ذوي الهمم بالقانون

حذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر، أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ 50 ألف جنيه؛ لكل من يعرض ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون؛ في هذه الحالات:

- إذا تعرض لتهديد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي، والتمييز ضده بسبب الإعاقة.

- إذا تم الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.