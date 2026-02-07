قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية
برلمان

فيديو اعتداء على شاب من ذوي الهمم في طنطا يشعل الغضب.. وعقوبات رادعة للمتورطين

محمد الشعراوي

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عدد من الأشخاص يعتدون بالضرب على شاب من ذوي الهمم في طنطا بمحافظة الغربية؛ حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين، وسط مطالبات بتطبيق القانون بحسم على المتورطين في الواقعة، ومحاسبة كل من تورط في هذا السلوك الذي يمس الكرامة الإنسانية ويخالف القيم المجتمعية.

وينظم القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى حماية ذوي القدرات الخاصة، والحفاظ على حقوقهم، وضمان دمجهم الكامل في المجتمع، مع تشديد العقوبات على أي شكل من أشكال التعدي أو الإساءة.

عقوبة الاعتداء على شاب ذوي الهمم بالقانون

حذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر، أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ 50 ألف جنيه؛ لكل من يعرض ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون؛ في هذه الحالات:

- إذا تعرض لتهديد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي، والتمييز ضده بسبب الإعاقة.

- إذا تم الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

