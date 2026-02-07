متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ما يحدث الآن هو تنفيذ عملي للخطة التي تم الإعلان عنها للدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة على قناة "الحياة"، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، زار محافظة شمال سيناء وزار معبر رفح الذي شهد مغادرة مرضى تماثلوا للشفاء وتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية وعادوا إلى قطاع غزة وقدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية على هذه الرعاية.

وأشار إلى أن الحالات التي تصل إلى معبر رفح من المرضى يتم استقبالهم بالإسعاف ونقلهم إلى المستشفيات في شمال سيناء حتى يتماثلوا للشفاء ومدى حاجتهم لمزيد من الرعاية الصحة.

وأوضح أن هناك 60 سيارة داخل معبر رفح وبجواره ينتظرون الحالات المرضية لاستقبالهم وتوزيعهم على المستشفيات.

