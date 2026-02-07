شاهد لأول مرة محمد سامي ممثل في مسلسل قلب شمس .. كواليس رمضان 2026

أعلن المخرج محمد سامي عن دوره في مسلسل "قلب شمس"كممثل لـ أول مرة مع النجمة يسرا .

قلب شمس

وكتب محمد سامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مسلسل قلب شمس ، للنجمة الكبيرة يسرا و العبد لله معاها كممثل لأول مرة ، ليا الشرف إن أول بطولة تكون بالمشاركة مع قامة و تاريخ كبير زى أستاذة يسرا ، و إن شاء الله بوعدكم بعمل يحترم كل بيت عربي، مجهود كبير فى المشروع ده من يانجو بلاى و صديقى جو الخوند و المنتجة مها سليم ، المسلسل من تأليفى و إخراجى و بطولة ممثلين كبار و كلهم مقدمين أدوار جميلة جدا و هم درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار ،سوسن بدر ،بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق،عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي ،ميشيل مساك،سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري.، مسلسل قلب شمس دراما إجتماعية رومانسية".

أعلن تطبيق يانجو بلاي عن انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" اليوم بمنطقة المعادى من بطولة الفنانة يسرا والمخرج محمد سامى ، وذلك ضمن أحدث إنتاجاته الدرامية الأصلية، بالتعاون مع شركة Forever Drama للمنتجة مها سليم ، وذلك ضمن أحدث إنتاجاته الدرامية الأصلية، بالتعاون مع شركة Forever Drama للمنتجة مها سليم.

والمسلسل يتشارك بطولته يسرا و محمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية والعمل من تأليفه و إخراجه، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار ، سوسن بدر ،بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي ، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري.

مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية ومن المقرر عرضه حصريًا عبر تطبيق يانغو بلاي.

اخر اعمال يسرا

وكان آخر أعمال الفنانة يسرا هو فيلم الست لما يشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخريت العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.