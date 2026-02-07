قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
3 أهداف ضائعة.. دفاع كارثي للأهلي أمام شبيبة القبائل.. ملخص الشوط الأول
استخدام نظارات مخصصة .. موعد كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026
فن وثقافة

شاهد لأول مرة محمد سامي ممثل في مسلسل قلب شمس .. كواليس رمضان 2026

قلب شمس
قلب شمس
باسنتي ناجي

أعلن المخرج محمد سامي عن دوره في مسلسل "قلب شمس"كممثل لـ أول مرة مع النجمة يسرا . 

قلب شمس

وكتب محمد سامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مسلسل قلب شمس ، للنجمة الكبيرة يسرا و العبد لله معاها كممثل لأول مرة ، ليا الشرف إن أول بطولة تكون بالمشاركة مع قامة و تاريخ كبير زى أستاذة يسرا ، و إن شاء الله بوعدكم بعمل يحترم كل بيت عربي، مجهود كبير فى المشروع ده من يانجو بلاى و صديقى جو الخوند و المنتجة مها سليم ، المسلسل من تأليفى و إخراجى و بطولة ممثلين كبار و كلهم مقدمين أدوار جميلة جدا و هم درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار ،سوسن بدر ،بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق،عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي ،ميشيل مساك،سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري.، مسلسل قلب شمس دراما إجتماعية رومانسية".

أعلن تطبيق يانجو بلاي عن انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" اليوم بمنطقة المعادى من  بطولة الفنانة يسرا والمخرج محمد سامى ،   وذلك ضمن أحدث إنتاجاته الدرامية الأصلية، بالتعاون مع شركة Forever Drama للمنتجة مها سليم  ، وذلك ضمن أحدث إنتاجاته الدرامية الأصلية، بالتعاون مع شركة Forever Drama للمنتجة مها سليم.

والمسلسل يتشارك بطولته يسرا و محمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية والعمل من تأليفه و إخراجه، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار ، سوسن بدر ،بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي ، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري.

مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية ومن المقرر عرضه حصريًا عبر تطبيق يانغو بلاي.

اخر اعمال يسرا

وكان آخر أعمال الفنانة يسرا هو فيلم الست لما يشارك في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع وآخريت العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حيث يطرح عددًا من قضايا المرأة بشكل لايت.

قلب شمس محمد سامي يسرا رنا سماحة

