غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

هاني حسين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه تم تسجيل ارتفاعات واضحة في درجات الحرارة خلال الساعات الماضية، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة الحرارة، إلى جانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما أسهم في زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن غدا الأحد يمثل ذروة موجة الارتفاع في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون أقرب للأجواء الصيفية، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 32 درجة مئوية على عدد من محافظات الصعيد، مؤكدة أن الأحد هو الأعلى حرارة على مدار الأسبوع الجاري.

وأضافت منار غانم، أن الارتفاعات في درجات الحرارة ستستمر خلال أيام الإثنين والثلاثاء، على أن تبدأ في التراجع التدريجي اعتبارًا من يوم الأربعاء وتستمر حتى الخميس، لتصل درجات الحرارة إلى  24 درجة مئوية، مع بقائها أعلى من معدلاتها الطبيعية بما يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات.

وشددت منار غانم، على ضرورة تخفيف الملابس نسبيًا خلال فترات النهار بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة نسبيًا في هذه الأوقات، محذرة من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق، مطالبة مرضى الحساسية بارتداء الكمامات عند الخروج، مع ضرورة توخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق تجنبًا لانخفاض مستوى الرؤية.

