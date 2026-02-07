هترنها علقة.. بلاغ من سيدة تتهم زوجه شقيقها وأقاربها بالتهديد والاعتداء عليها بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية تقدم سيدة في نهاية العقد الثالث من عمرها ببلاغ رسمي ضد زوجه شقيقها واتهامها بمحاولة تهديدها والتهجم عليها بسبب خلافات أسرية.

تفاصيل الواقعة



وأفادت السيدة الضحية حسب قولها " زوجه شقيقها وأقاربها يهدودنها فضلا عن محاولة التعدي عليها بالضرب داخل مسكنها، بسبب خلافات أسرية.

سرعه ضبط المتهم

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول تلك الواقعة باستغاثة أحدي السيدات تدعي "مني .ش" 30 سنة بوجود خلافات وتهديد واضح من جهه زوجه شقيقها وابنائها نتيجة خلافات أسرية سابقة .

ردع مخالف



وتكثف الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية بالفحص فيديو متداول الاستغاثة السيدة المبلغه وسرعه ضبط المتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.