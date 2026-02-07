قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: مواقف ترامب الاقتصادية السبب في ارتفاع أسعار الذهب عالميا
الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سائق توك توك في البحيرة بسبب خلافات المصاهرة
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026
مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وخطوات السداد والتظلم بسهولة
كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026
تنظيم رحلات لصنّاع المحتوى الأتراك للتعرف على مقومات مصر السياحية | تفاصيل
السياحة والآثار تطلق حملات إعلانية ورقمية للترويج لمقاصد مصر بالهند
بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا
ضبط سائق ومساعده بعد الادعاء على ضابط مرور تحرير مخالفات دون وجه حق ببني سويف
السفير الأمريكي بإسرائيل: إعادة إعمار غزة مهمة ضخمة قد تستغرق 10 سنوات
علاء عصام لـ صدى البلد : سأتقدم بتظلم إلى الأمانة العامة والمؤتمر العام ضد قرار فصلي من حزب التجمع
أخبار البلد

كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026

محمد غالي

يبحث اصحاب الشقق عن طرق دفع فاتورة المياه الموبايل 2026، وذلك مع توسع الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتقليل التكدس أمام مقار شركات المياه ومراكز خدمة العملاء.

وأصبح سداد فاتورة المياه 2026 أكثر سهولة، في ظل إتاحة عدد كبير من الوسائل الرقمية التي تمكن المواطن من الدفع من المنزل باستخدام الهاتف المحمول، سواء من خلال التطبيقات الرسمية أو المحافظ الإلكترونية أو أنظمة الدفع الفوري، مع أهمية التأكد من تحديث التطبيقات والبيانات المسجلة لدى شركة المياه لضمان إتمام العملية بنجاح.

دفع فاتورة المياه عبر تطبيق الشركة القابضة لمياه الشرب

تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيقا رسميا على الهواتف الذكية يتيح سداد الفواتير، إلى جانب خدمات أخرى مثل تقديم الشكاوى وتسجيل قراءة العداد.

خطوات دفع فاتورة المياه عبر التطبيق 125

تحميل تطبيق قراءتي أو استخدام خدمة 125 من متجر Google Play أو App Store.
تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو الرقم القومي.
اختيار شركة المياه التابع لها المستخدم مثل مياه القاهرة أو الجيزة أو الإسكندرية.
إدخال رقم الحساب أو كود الفاتورة.
الاطلاع على قيمة الفاتورة المستحقة.
اختيار وسيلة الدفع سواء بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية.
تأكيد عملية الدفع واستلام إشعار السداد.

دفع فاتورة المياه عبر المحافظ الإلكترونية

تقدم شركات الاتصالات الأربع فودافون وأورنج واتصالات ووي خدمة سداد فاتورة المياه من خلال المحافظ الإلكترونية، وتعد من أسرع وأسهل وسائل الدفع المتاحة على مدار 24 ساعة.

خطوات الدفع من المحفظة الإلكترونية

1 الدخول على تطبيق المحفظة الخاص بشركة الاتصالات.
2 اختيار دفع فواتير ثم مرافق عامة.
3 تحديد مياه الشرب.
4 إدخال رقم الحساب أو الكود.
5 مراجعة البيانات وقيمة الفاتورة.
6 إدخال الرقم السري وإتمام عملية الدفع.

دفع فاتورة المياه عبر فوري وأمان ومصاري

تعد خدمات الدفع الفوري مثل فوري وأمان ومصاري من أكثر الوسائل انتشارا لسداد فواتير المرافق، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو من خلال منافذ الخدمة المعتمدة المنتشرة في جميع المحافظات.

خطوات الدفع من خلال فوري
الدخول على تطبيق myFawry أو التوجه إلى أقرب منفذ فوري.
اختيار خدمة مياه الشرب ثم تحديد الشركة التابع لها المستخدم.
إدخال رقم الحساب أو رقم العداد.
عرض قيمة الفاتورة المستحقة.
سداد المبلغ باستخدام البطاقة البنكية أو الرصيد أو الدفع النقدي.
استلام إيصال أو رسالة تأكيد عملية السداد.

دفع فاتورة المياه عبر الموقع الرسمي للشركة

تتيح بعض شركات المياه في المحافظات الكبرى خدمة السداد الإلكتروني من خلال مواقعها الرسمية باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

خطوات الدفع عبر الموقع

الدخول على الموقع الرسمي لشركة المياه التابع لها المستخدم.
اختيار خدمة سداد الفاتورة.
إدخال رقم الحساب أو رقم العداد.
مراجعة بيانات الفاتورة وقيمتها.
إدخال بيانات البطاقة البنكية.
إتمام عملية الدفع وحفظ أو طباعة الإيصال.

فاتورة المياه دفع فاتورة المياه سداد فاتورة المياه إلكترونيا سداد فاتورة المياه سداد فاتورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد