كيفية سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026

يبحث اصحاب الشقق عن طرق دفع فاتورة المياه الموبايل 2026، وذلك مع توسع الدولة في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتقليل التكدس أمام مقار شركات المياه ومراكز خدمة العملاء.

وأصبح سداد فاتورة المياه 2026 أكثر سهولة، في ظل إتاحة عدد كبير من الوسائل الرقمية التي تمكن المواطن من الدفع من المنزل باستخدام الهاتف المحمول، سواء من خلال التطبيقات الرسمية أو المحافظ الإلكترونية أو أنظمة الدفع الفوري، مع أهمية التأكد من تحديث التطبيقات والبيانات المسجلة لدى شركة المياه لضمان إتمام العملية بنجاح.

دفع فاتورة المياه عبر تطبيق الشركة القابضة لمياه الشرب

تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيقا رسميا على الهواتف الذكية يتيح سداد الفواتير، إلى جانب خدمات أخرى مثل تقديم الشكاوى وتسجيل قراءة العداد.

خطوات دفع فاتورة المياه عبر التطبيق 125

تحميل تطبيق قراءتي أو استخدام خدمة 125 من متجر Google Play أو App Store.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو الرقم القومي.

اختيار شركة المياه التابع لها المستخدم مثل مياه القاهرة أو الجيزة أو الإسكندرية.

إدخال رقم الحساب أو كود الفاتورة.

الاطلاع على قيمة الفاتورة المستحقة.

اختيار وسيلة الدفع سواء بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية.

تأكيد عملية الدفع واستلام إشعار السداد.

دفع فاتورة المياه عبر المحافظ الإلكترونية

تقدم شركات الاتصالات الأربع فودافون وأورنج واتصالات ووي خدمة سداد فاتورة المياه من خلال المحافظ الإلكترونية، وتعد من أسرع وأسهل وسائل الدفع المتاحة على مدار 24 ساعة.

خطوات الدفع من المحفظة الإلكترونية

1 الدخول على تطبيق المحفظة الخاص بشركة الاتصالات.

2 اختيار دفع فواتير ثم مرافق عامة.

3 تحديد مياه الشرب.

4 إدخال رقم الحساب أو الكود.

5 مراجعة البيانات وقيمة الفاتورة.

6 إدخال الرقم السري وإتمام عملية الدفع.

فاتورة المياه

دفع فاتورة المياه عبر فوري وأمان ومصاري

تعد خدمات الدفع الفوري مثل فوري وأمان ومصاري من أكثر الوسائل انتشارا لسداد فواتير المرافق، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو من خلال منافذ الخدمة المعتمدة المنتشرة في جميع المحافظات.

خطوات الدفع من خلال فوري

الدخول على تطبيق myFawry أو التوجه إلى أقرب منفذ فوري.

اختيار خدمة مياه الشرب ثم تحديد الشركة التابع لها المستخدم.

إدخال رقم الحساب أو رقم العداد.

عرض قيمة الفاتورة المستحقة.

سداد المبلغ باستخدام البطاقة البنكية أو الرصيد أو الدفع النقدي.

استلام إيصال أو رسالة تأكيد عملية السداد.

دفع فاتورة المياه عبر الموقع الرسمي للشركة

تتيح بعض شركات المياه في المحافظات الكبرى خدمة السداد الإلكتروني من خلال مواقعها الرسمية باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

خطوات الدفع عبر الموقع

الدخول على الموقع الرسمي لشركة المياه التابع لها المستخدم.

اختيار خدمة سداد الفاتورة.

إدخال رقم الحساب أو رقم العداد.

مراجعة بيانات الفاتورة وقيمتها.

إدخال بيانات البطاقة البنكية.

إتمام عملية الدفع وحفظ أو طباعة الإيصال.