النائب موسى خالد يتدخل لحل أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمستشفى أبو خليفة



تدخل النائب موسي خالد عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، لحل أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمستشفي أبو خليفة.

جاء ذلك فى إطار حرص النائب موسى خالد موسى على تقديم المساعدة فى حل المشكلات التى تمس المواطنين.



حيث قام النائب موسي خالد بالتعاون مع مجلس مدينة القنطرة غرب وإدارة مستشفى أبو خليفة و إدارة المنطقه الصناعية بالقنطرة غرب ( الهيئة الاقتصادية)،

بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى أحد الممرات الخاصة بدخول المعدات بالمستشفى مما حال دون دخول العربة المحملة بالاكسجين الخاص بغرف العناية المركزة بالمستشفى.

وعلى الفور قام النائب موسى بإرسال المعدات وعمل على سحب المياه وإقامة ممر لعبور السيارة.

وقد أضاف النائب موسي خالد أنه فى خدمة المواطن الاسماعيلى فى جميع أنحاء المحافظة.