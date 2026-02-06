صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة

تلقى الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي، صدمة قوية بعد إعلان التشخيص النهائي لإصابة أحمد مصطفى زيزو، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



تشخيص الإصابة ومدة الغياب



وكان الأهلي قد أعلن أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بـشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، بعد تعرضه للإصابة أثناء لقاء البنك الأهلي الذي أقيم على استاد القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي.





وبناءً على التقرير الطبي، فإن زيزو سيغيب عن صفوف الأهلي لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، وهو ما يعني غيابه عن عدد كبير من المواجهات المهمة خلال الفترة المقبلة، في توقيت حساس للغاية بالنسبة للفريق على المستوى المحلي والقاري.

غياب مؤثر في مرحلة حاسمة

غياب زيزو يمثل خسارة كبيرة للأهلي، خاصة أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني في الخط الأمامي، سواء من حيث التحركات أو صناعة الفرص أو المساندة الهجومية، مما يجعل توروب مطالبًا بإيجاد البديل المناسب سريعًا للحفاظ على استقرار الفريق.

المباريات المتوقع غياب زيزو عنها



ومن المنتظر أن يغيب زيزو عن المباريات التالية:

شبيبة القبائل – 7 فبراير

الإسماعيلي – 11 فبراير

الجيش الملكي – 15 فبراير

الجونة – 19 فبراير

سموحة – 23 فبراير

زد – 28 فبراير

المقاولون العرب – 5 مارس











