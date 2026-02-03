مش هيلاقوا نادي يلعبوا فيه.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بشأن زيزو وعاشور

استفز الناقد الرياضي عمرو الدردير ، جماهير الأهلي بعد أزمة اللاعب إمام عاشور مع الفريق خلال الفترة الأخيرة .

وشارك الدردير ، صورة لكهربا وأفشه وعلق : "القعدة اللي هيقعدها زيزو وإمام عاشور كمان سنتين بعد ما الأهلي يستغني عنهم مش هيلاقوا نادي يلعبوا فيه".

واصل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ، التدريب بشكل منفرد اليوم الإثنين بحضور ابنته كتاليا، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الأول لكرة القدم، بناءً على العقوبة التي تم توقيعها عليه بسبب إزمة تخلفه عن السفر مع بعثة الأهلى.

وخاض إمام عاشور التدريبات بشكل منفرد بعيدا عن تدريبات الفريق الأول، ليواصل التزامه بالعقوبة التي تم تطبيقها عليه من قبل وليد صلاح الدين مدير الكرة والتي تستمر لمدة أسبوعين مع تغريمه مليون و500 ألف جنيه.

ووجه الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي بضرورة عرض تقرير يومي عن إمام عاشور لاعب الفريق بعد قرار إيقافه خلال الفترة الماضية.

وطالب توروب بمعرفة كافة التفاصيل عن اللاعب وتدريباته الفردية بشكل تفصيلي للوقوف على تفاصيل حالته الفنية.

ويرغب المدرب في معرفة مدى استجابة إمام عاشور للقرار الأخير الخاص بعقوبته وتقديمه لمصلحة الفريق على مصلحته الشخصية.