منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
التوك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. مفاجأة بعيار 21
رياضة

مش هيلاقوا نادي يلعبوا فيه.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بشأن زيزو وعاشور

علا محمد

استفز الناقد الرياضي عمرو الدردير ، جماهير الأهلي بعد أزمة اللاعب إمام عاشور مع الفريق خلال الفترة الأخيرة .

وشارك الدردير ، صورة لكهربا وأفشه وعلق : "القعدة اللي هيقعدها زيزو وإمام عاشور كمان سنتين بعد ما الأهلي يستغني عنهم مش هيلاقوا نادي يلعبوا فيه".

واصل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ، التدريب بشكل منفرد اليوم الإثنين بحضور ابنته كتاليا، وذلك قبل انطلاق مران الفريق الأول لكرة القدم، بناءً على العقوبة التي تم توقيعها عليه بسبب إزمة تخلفه عن السفر مع بعثة الأهلى.

وخاض إمام عاشور التدريبات بشكل منفرد بعيدا عن تدريبات الفريق الأول، ليواصل التزامه بالعقوبة التي تم تطبيقها عليه من قبل وليد صلاح الدين مدير الكرة والتي تستمر لمدة أسبوعين مع تغريمه مليون و500 ألف جنيه.

ووجه الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي بضرورة عرض تقرير يومي عن إمام عاشور لاعب الفريق بعد قرار إيقافه خلال الفترة الماضية.

وطالب توروب بمعرفة كافة التفاصيل عن اللاعب وتدريباته الفردية بشكل تفصيلي للوقوف على تفاصيل حالته الفنية.

ويرغب المدرب في معرفة مدى استجابة إمام عاشور للقرار الأخير الخاص بعقوبته وتقديمه لمصلحة الفريق على مصلحته الشخصية.

الناقد الرياضي عمرو الدردير الأهلي إمام عاشور وليد صلاح الدين توروب

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ارسنال وتشيلسي

قمة نارية.. موعد مباراة أرسنال وتشيلسى فى نصف النهائى كأس الرابطة والقناة الناقلة

شيكوبانزا

الدردير: شيكوبانزا لو شغل دماغه هيبقى أقوى جناح شمال في مصر

الزمالك

مينا ماهر عن الزمالك: معاه لآخر الكون

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

