عودة الشناوي.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك في الدوري الليلة

استقر ييس توروب المدير الفني للأهلي على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق اللقاء أمام البنك الأهلي اليوم في الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاء التشكيل المتوقع على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - بيكهام - ياسين مرعي - محمد هاني

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان

الهجوم: تريزيجيه - مروان عثمان - أحمد مصطفى زيزو

ومن المتوقع أن يعود محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي في ظل سياسة التدوير التي يتبعها ييس توروب على حساب مصطفى شوبير.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي، عند تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وعاد الأهلي بنقطة ثمينة من تنزانيا، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام يانج أفريكانز، ليحتفظ المارد الأحمر بصدارة مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف يانج أفريكانز، في دوري أبطال أفريقيا.