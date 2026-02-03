هل ينتقل إبراهيم عادل إلى الأهلي الموسم القادم؟.. شوبير يكشف مفاجأة

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن إمكانية انتقال إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن إبراهيم عادل كان من ناشئي المريخ البورسعيدي، وتم عرضه في وقت سابق على النادي الأهلي عن طريق أحد مدربي قطاع الناشئين، إلا أن المقابل المادي المطلوب حينها كان كبيرًا، ما أدى إلى رفض الصفقة.



وأضاف:«إبراهيم عادل انتقل لاحقًا إلى بيراميدز وقدم مستويات مميزة، ما دفع المشروع الوطني لمحاولة ضمه، لكن ناديه تنبه للأمر وجدد عقده لمدة 5 سنوات».



وتابع شوبير:«تجربة إبراهيم عادل مع نادي الجزيرة الإماراتي لم تكن ناجحة، حيث لم يقتنع به المدير الفني ولم يعتمد عليه بشكل أساسي، فحاول بيراميدز استعادته، لكن اللاعب رفض وطلب خوض تجربة جديدة».

وأشار شوبير إلى أن ارتباط اسم نادي نوردشيلاند الدنماركي بإمكانية انتقال إبراهيم عادل للأهلي أمر طبيعي، خاصة أن مالك النادي هو محمد منصور، شقيق ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي.

وأوضح:«هناك حقوق تصويت مشتركة ومصالح قد تفتح الباب أمام انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي مستقبلًا».

واختتم شوبير حديثه قائلًا: «هل الأهلي في حاجة لإبراهيم عادل؟ لديك زيزو وتريزيجيه في مركزي الجناحين، لكن في النهاية يظل إبراهيم لاعبًا مميزًا».