أصل الحكاية

ارتفاع مياه الهادئ عن الأطلسي بـ20 سنتيمترا.. لغز وراء اختلاف مستوى البحار| إيه الحكاية

المحيطات
المحيطات
أمينة الدسوقي

على عكس الاعتقاد الشائع بأن سطح مياه البحار والمحيطات متساوي حول العالم، تكشف القياسات العلمية الحديثة أن مستوى سطح البحر يختلف من مكان إلى آخر، وقد يصل الفارق إلى عدة أمتار في بعض المناطق.

ومن أبرز هذه الفروق، ارتفاع مستوى سطح مياه المحيط الهادئ بنحو 20 سنتيمتراً مقارنة بالمحيط الأطلسي، وفقا لرصد وكالة الفضاء الأميركية ناسا.

حرارة المياه والملوحة العامل الخفي في اختلاف الارتفاع

يرجع العلماء هذا التفاوت إلى عدة عوامل فيزيائية، أبرزها اختلاف درجة حرارة المياه والملوحة والكثافة فمياه المحيط الهادئ أكثر دفئاً وأقل ملوحة، ما يجعلها أقل كثافة وأكثر تمدداً، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطحها مقارنة بمياه الأطلسي.

الرياح والتيارات البحرية تعيد توزيع المياه

تلعب التيارات البحرية والرياح السائدة وقوى المد والجزر دوراً رئيسياً في دفع المياه نحو سواحل القارات، ما يؤدي إلى تراكم المياه في مناطق معينة وخلق فروق ملحوظة في مستويات سطح البحر بين المحيطات المختلفة.

الجاذبية الأرضية ليست متساوية في كل مكان

حتى جاذبية القارات والجزر والجبال البحرية تؤثر بشكل طفيف على توزيع المياه في المحيطات، إذ تجذب الكتل الأرضية الضخمة المياه نحوها، ما يسبب اختلافات إضافية في مستوى سطح البحر.

سطح المحيط ليس مسطحاً كما نعتقد

بفعل هذا المزيج المعقد من الحرارة والملوحة والتيارات والجاذبية، يمكن أن يصل التفاوت في مستوى سطح البحر إلى نحو 3 أمتار في بعض المناطق، ما ينفي فكرة أن المحيطات تمتلك سطحاً مستوياً تماماً.

قناة بنما حين أربك اختلاف مستوى البحار المهندسين

كان هذا التفاوت في مستويات سطح البحر أحد أبرز التحديات التي واجهت مهندسي قناة بنما خلال التخطيط للحفر، ما دفعهم إلى تصميم نظام أقفال معقد لرفع السفن إلى بحيرة جاتون بارتفاع يصل إلى 26 متراً فوق مستوى سطح البحر، قبل إنزالها إلى الجانب الآخر باستخدام قوة الجاذبية.

وبعد أكثر من قرن على افتتاحها، لا تزال القناة تُعد من أعظم الإنجازات الهندسية في التاريخ، ويُعزى نجاحها إلى التصميم الذكي الذي تعامل مع تضاريس المنطقة المعقدة.

الهادئ والأطلسي محيطان بطبيعة مختلفة

يُعد المحيط الهادئ أكبر محيط في العالم، إذ يغطي نحو 165 مليون كيلومتر مربع، ويمتد بين آسيا وأستراليا شرقاً والأميركيتين غرباً، ويتميز بعمق كبير وتنوع بيولوجي هائل وجزر بركانية متعددة.

في المقابل، يُعد المحيط الأطلسي أصغر حجماً، ويربط بين الأميركيتين وأوروبا وأفريقيا، ويُعتبر من أهم طرق الملاحة العالمية.

أين يلتقي المحيطان؟

يلتقي المحيطان الهادئ والأطلسي عند أقصى جنوب أميركا الجنوبية، في منطقة تُعرف باسم كيب هورن، حيث يشير خبراء الطبوغرافيا إلى أن الحد الفاصل بينهما يمتد مباشرة بين كيب هورن والقارة القطبية الجنوبية.

