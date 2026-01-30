قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
دعاء اليوم الحادى عشر من شعبان.. كلمات تصب عليك الخير صبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حفلة موسيقية في أعماق البحر.. علماء يفكون لغز السمكة الغامضة| إيه الحكاية

السمكة الغامضة
السمكة الغامضة

حير تجويف عميق يتصدر جمجمة سمكة نادرة تُعرف باسم «روك هيد بوتشر» العلماء لسنوات طويلة، إذ بدا كأنه فراغ بلا وظيفة واضحة. لكن دراسة حديثة كشفت أن هذا “الفراغ” قد يكون في الواقع آلة موسيقية طبيعية، تُستخدم للتواصل في عالم البحار الصاخب.

سمكة مدرعة تعيش بين الصخور

تنتمي سمكة «روك هيد بوتشر» إلى فصيلة الأسماك الصغيرة التي تعيش في المياه الضحلة قرب السواحل الممتدة من ألاسكا حتى كاليفورنيا وتتميز بمظهر مموّه يشبه الصخور أو الإسفنج، ما يساعدها على التخفي، بينما تقضي معظم وقتها ساكنة على قاع البحر.

ويغطي رأسها درع عظمي صلب، ما جعلها تصتف ضمن الأسماك “المدرعة”، وهي سمة لعبت دورًا أساسيًا في كشف لغزها الغريب.

فحص بالأشعة يكشف سر التجويف

خلال دراسته لنيل درجة الماجستير في جامعة ولاية لويزيانا، أجرى الباحث دانيال غيلدوف فحصًا بالأشعة السينية على رأس سمكة محفوظة داخل الجامعة، قبل أن يُنشئ نموذجًا ثلاثي الأبعاد دقيقًا لجمجمتها.

هذا التحليل قاده إلى فرضية غير مسبوقة التجويف الغامض ليس بلا وظيفة، بل يشكل جزءا من آلية صوتية داخلية، تستخدم لإنتاج أصوات تشبه الإيقاع الموسيقي.

كيف “تعزف” السمكة داخل رأسها؟

ووفقا لرسالة غيلدوف المنشورة في المستودع الرقمي الرسمي لجامعة لويزيانا، يقع أسفل التجويف صف من الضلوع المسطّحة والكثيفة، وهي ضلوع غير مألوفة من حيث الشكل والوظيفة.

وتتصل هذه الضلوع بعضلات قوية شديدة الحركة، يُعتقد أنها تضرب السطح السفلي للتجويف بطريقة تشبه ضرب عصي الطبل، ما يؤدي إلى إصدار اهتزازات صوتية.

ويلخّص غيلدوف اكتشافه ببساطة قائلاً: «هذه السمكة تمتلك طقم طبول صغيرًا داخل رأسها».

سترايدوليشن صوت يولد من الاحتكاك

تعتمد هذه الآلية على ظاهرة تُعرف علميا باسم «سترايدوليشن»، وهي إصدار الصوت عبر احتكاك أو اصطدام أجزاء صلبة من الجسم ببعضها، وهي ظاهرة معروفة لدى بعض الكائنات البحرية، إلا أن هذه السمكة تُعد حالة فريدة ومتطرفة في تطبيقها.

البيئة تفرض لغتها الخاصة

ويرجح الباحثون أن تطور هذه الآلية الصوتية مرتبط ببيئة السمكة القاسية، إذ تعيش في مناطق ضحلة تعج بالأمواج القوية والضوضاء المستمرة، ما يجعل التواصل الصوتي التقليدي غير فعّال.

وبدلًا من الاعتماد على الصوت في الماء فقط، قد تكون السمكة قادرة على نقل الاهتزازات عبر الصخور التي تستقر عليها، وهو ما قد يساعدها في إخافة المفترسات أو التواصل مع أفراد النوع نفسه أثناء التزاوج، وهو الاحتمال الأقرب بحسب غيلدوف.

تحفظ علمي بانتظار الدليل

ورغم جاذبية الفرضية، أبدى بعض العلماء، في تقرير نشره موقع «ساينس نيوز»، تحفظهم على الاستنتاج، مشيرين إلى أن اصطدام العظام عادة ما يُنتج أصواتًا عالية التردد، بينما تشير التوقعات إلى أن صوت هذه السمكة منخفض جدًا، في حدود 20 هرتز فقط.

التجارب القادمة ستحسم الجدل

ولأن أصوات سمكة «روك هيد بوتشر» لم تُسجَّل تحت الماء حتى الآن، يخطط غيلدوف لاستكمال أبحاثه عبر تجارب مخبرية تشمل تسجيلات صوتية مباشرة، إلى جانب ملاحظات سلوكية حية، أملاً في تأكيد أو نفي فرضية “الحفلة الموسيقية” التي قد تكون جارية في أعماق البحر.

عالم البحار الصاخب سمكة «روك هيد بوتشر» أصوات سمكة «روك هيد بوتشر» سمكة مدرعة فصيلة الأسماك الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

خطيب المسجد النبوي

متى تحسب ساعات العمل رصيد أجر وعبادة؟.. خطيب المسجد النبوي: بـ5 أمور

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

"بطولات لا تنسى.. وفضل ليلة النصف من شعبان".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بطولات لا تنسى.. وفضل ليلة النصف من شعبان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بالصور

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد