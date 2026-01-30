الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

كلف لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية والميدانية لمنظومة الإنارة العامة، وإجراء الصيانة الفورية للأعمدة والكشافات وتأمين الوصلات الكهربائية حفاظاً على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية انه شهد مركز ومدينة الزقازيق تنفيذ حملات صيانة لأعمدة منطقة القومية ومراجعة النزلات الكهربائية بطرق (بردين- مقابر شيبة – علاء الدين )كما تم إجراء إصلاحات بكشك إنارة سوق الثلاثاء ، وذلك تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز والمدينة.

وفي حي أول الزقازيق تم متابعة تركيب خط لمبات بحلقة السمك و صيانة أعمدة بنطاق الحي، للإرتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك تحت إشراف عمرو مصطفي رئيس المركز .

وفي مركز أولاد صقر تم تنفيذ حملات صيانة دورية لأعمدة الإنارة من تركيب كشافات بالوحدة المحلية بتلراك ومراجعة النزلات والتأمين عليها، حرصا من الأجهزة التنفيذية علي ارواح وسلامة المواطنين ، وذلك تحت إشراف محمد السواح رئيس المركز.

كما شهد مركز ههيا استبدال الكشافات التالفة بأخرى جديدة وإصلاح الأعطال وتركيب لمبات لتحسين مستوي الرؤية الليلة بنطاق القري التابعة لوحدتى ( بمنزل حيان – شرشيمة) في إطار الحرص علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تحت إشراف أيمن هيكل رئيس المركز.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني لانتظام منظومة الإنارة العامة بمختلف المراكز والمدن كما أكد علي ضرورة إجراء الصيانة الدورية وتأمين الوصلات الكهربائية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ علي سلامتهم.