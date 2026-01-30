قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
محمد الطحاوي

كلف لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية والميدانية لمنظومة الإنارة العامة، وإجراء الصيانة الفورية للأعمدة والكشافات وتأمين الوصلات الكهربائية حفاظاً على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية انه شهد مركز ومدينة الزقازيق تنفيذ حملات صيانة لأعمدة منطقة القومية ومراجعة النزلات الكهربائية بطرق (بردين- مقابر شيبة – علاء الدين )كما تم إجراء إصلاحات بكشك إنارة سوق الثلاثاء  ، وذلك تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز والمدينة.

وفي حي أول الزقازيق تم متابعة تركيب خط لمبات بحلقة السمك و صيانة أعمدة بنطاق الحي، للإرتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك تحت إشراف عمرو مصطفي رئيس المركز .

وفي مركز أولاد صقر تم تنفيذ حملات صيانة دورية لأعمدة الإنارة من تركيب كشافات بالوحدة المحلية بتلراك  ومراجعة النزلات والتأمين عليها، حرصا من الأجهزة التنفيذية علي ارواح وسلامة المواطنين ، وذلك تحت إشراف محمد السواح رئيس المركز.

كما شهد مركز ههيا استبدال الكشافات التالفة بأخرى جديدة وإصلاح الأعطال وتركيب لمبات لتحسين مستوي الرؤية الليلة بنطاق القري التابعة لوحدتى ( بمنزل حيان – شرشيمة) في إطار الحرص علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تحت إشراف أيمن هيكل رئيس المركز.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني لانتظام منظومة الإنارة العامة بمختلف المراكز والمدن كما أكد علي ضرورة إجراء الصيانة الدورية وتأمين الوصلات الكهربائية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ علي سلامتهم.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز الإنارة العامة الوصلات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

الاهلي

كامويش يخضع لفحص طبي بمستشفيات الجيزة قبل الانضمام لـ الأهلي

توروب

توروب والشناوي يتفقدان أرض ملعب مباراة الأهلي و يانج أفريكانز

النادي الأهلي

الأهلي بالزي التقليدي أمام يانج أفريكانز غدا

بالصور

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد