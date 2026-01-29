القبض على المتهم بضرب زوجته فى الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على سيدة بالشرقية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية من (سيدة "مصابة بكدمات متفرقة "– مقيمة بدائرة المركز ) بتضررها من (زوجها – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها إثر خلافات زوجية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.










