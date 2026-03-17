ديني

دعاء ليلة القدر للميت.. مكتوب ومستجاب في أفضل الليالي

محمد شحتة

يودع المسلمون أحبائهم وأقاربهم من الأموات في نهاية شهر رمضان، بترديد دعاء ليلة القدر للميت والذي يرجون فيه من الله تعالى أن يستجيب دعائهم ويرحم ميتهم ويجمعهم به في الجنة.

ومما يستحب ترديده في دعاء ليلة القدر للميت ما يلي:

اللهم اجعل نورًا في قبره، واغفر له ذنوبه، وارحمه برحمتك الواسعة.
اللهم آنس وحدته، ونوّر مرقده، واغسله بالماء والثلج والبرد.
ربي اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.
اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
ربي اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
اللهم إن كان محسنًا فزد في حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته.
اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين.
ربي افسح له في قبره، ونور له فيه، واجعل الفردوس الأعلى مستقره.
اللهم اجمعنا به في جنتك، واسقنا من يد نبيك محمد شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.

دعاء للميت في رمضان

• اللهمّ اجز الموتى عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
• اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.


• اللهمّ إنّ الموتى نَزَلوا بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابههم.
اللهمّ افسح للموتى في قبورهم مدّ بصرهم، وافرش قبورهم من فراش الجنّة.
• اللهمّ آتهم برحمتك ورضاك، وقهِم فتنة القبر وعذابه، وآتهم برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثهم إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.
• اللهمّ احم الموتى تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.
• اللهم آنس وحدتهم، وآنسهم في وحشتهم، وآنسهم في غربتهم، اللهم أنزلهم منزلًا منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزلهم منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.

دعاء ليلة القدر مكتوب

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.
اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من فضلك الطيب الحلال.
« اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، خرج من روح الدنيا وسعتها، وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين».

« اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب، وغلقت القبور والأبواب، وانفض الأهل والأحباب، اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم، وانقطع النسيم، وقيل ما غرك بربك الكريم».

« اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاه ولا مال ولا عيال، وليس إلا فضل الكبير المتعال، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، لرسولك بالشهادة، فاغفر له إنك أنت الغفار».

